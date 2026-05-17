بریتانیا سیستم پیشرفته و کم‌هزینه‌ی ضد پهپاد خود را در عملیات‌های منطقه‌ی راهبردی تنگه‌ی هرمز به‌کار گرفته است

6 ساعت پیش

دولت بریتانیا با هدف مقابله با تهدیدهای هوایی و تأمین امنیت ناوبری در تنگه‌ی هرمز، فناوری‌های پدافندی ارزان‌قیمت را بر روی جنگنده‌های تایفون خود مستقر و عملیاتی کرد.

وزارت دفاع بریتانیا رسماً اعلام کرد که سیستم پیشرفته و کم‌هزینه‌ی ضد پهپاد خود را در عملیات‌های جاری خاورمیانه، به‌ویژه در منطقه‌ی راهبردی تنگه‌ی هرمز، به‌کار گرفته است. این فناوری با ادغام بر روی جنگنده‌های چندمنظوره‌ی «یوروفایتر تایفون» نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، امکان رهگیری اهداف را با هزینه‌ای بسیار کمتر از موشک‌های سنتی فراهم می‌کند. این سیستم عمدتاً بر پایه‌ی راکت‌های ۷۰ میلی‌متری هدایت‌شونده‌ی لیزری (APKWS) طراحی شده که جایگزینی اقتصادی برای موشک‌های گران‌قیمت هوا به هوا محسوب می‌شود.

لندن در راستای مأموریت چندملیتی تأمین امنیت دریانوردی، بودجه‌ی جدیدی به مبلغ ۱۱۵ میلیون پوند (حدود ۱۵۵ میلیون دلار) برای توسعه‌ی پهپادهای مین‌یاب و سیستم‌های ضد پهپاد اختصاص داده است. جون هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، در این خصوص اظهار داشت: «این مأموریت مشترک با هم‌پیمانان، یک عملیات دفاعی مستقل، قابل اعتماد و مؤثر برای حفاظت از جریان آزاد تجارت خواهد بود.»

علاوه بر گشت‌زنی جنگنده‌های تایفون، ناوشکن پیشرفته‌ی «اچ‌ام‌اس دراگون» نیز با بهره‌گیری از سیستم دفاع هوایی «سی وایپر»، نقش کلیدی در مقابله با تهدیدهای موشکی و پهپادی ایفا می‌کند. بریتانیا همچنین از قایق‌های بدون سرنشین «کراکن» و تیم‌های تخصصی برای پاکسازی مین‌های احتمالی در منطقه استفاده کرده است.

در پی افزایش تنش‌ها در منطقه، قرار است وزرای دفاع بریتانیا و فرانسه در نشستی مشترک، برنامه‌های نظامی خود را برای تضمین امنیت تجارت در تنگه هرمز هماهنگ کنند. در حال حاضر فرانسه ناو هواپیمابر هسته‌ای «شارل دوگل» و بریتانیا ناوشکن «دراگون» را در منطقه مستقر کرده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا تأکید کرد که این اقدامات پاسخی مستقیم به تهدیدهای نامتقارن است و هدف نهایی آن، تقویت اعتماد بازرگانان و جلوگیری از اختلال در زنجیره‌ی تأمین انرژی اروپا و جهان است. کارشناسان معتقدند استفاده از فناوری‌های نوین و کم‌هزینه، نشان‌دهنده‌ی تغییر رویکرد قدرت‌های غربی به سمت مقابله‌ی هوشمندانه و پایدار با بحران‌های منطقه‌ای است.