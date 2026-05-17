کوردستان در مسیر شکوفایی بیشتر؛ تسهیلات دولتی چگونه پروژههای بینالمللی را جذب کرد؟
رئیس سازمان سرمایهگذاری اقلیم کوردستان تأکید کرد که فعالیتها و پروژههای سرمایهگذاران داخلی همچنان ادامه دارد و تلاشها برای احداث کارخانههای بزرگ در اقلیم کوردستان از طریق سرمایهگذاران بومی در جریان است.
محمد شکری، رئیس سازمان سرمایهگذاری اقلیم کوردستان، با اشاره به روند سرمایهگذاری در این منطقه اعلام کرد: فعالیت و تولیدات سرمایهگذاران داخلی تداوم دارد و نزدیک به ۸۳ درصد از کل سرمایهگذاریها، بومی است. ما قاطعانه به حمایت خود از سرمایهگذاران ادامه میدهیم.
وی همچنین افزود: نخستوزیر اقلیم کوردستان چند روز پیش با سرمایهگذاران داخلی تشکیل جلسه داد و ضمن اعلام حمایت از آنها، خواستار آن شد تا در پروژههای بزرگ و ساختاری دولت در همه بخشها، بهویژه احداث کارخانههای بزرگ، با تشکیل گروههای اقتصادی قدرتمند مشارکت کنند.
سازمان سرمایهگذاری از اواسط سال ۲۰۱۹ تا سهماهه نخست سال جاری، ۷۵۴ مجوز سرمایهگذاری به ارزش ۲۲ میلیارد دلار به سرمایهگذاران داخلی و خارجی اعطا کرده است.
پیشتازی سرمایهگذاران چینی
علاوه بر پویایی سرمایهگذاران داخلی، ثبات اقلیم کوردستان و مزایای قانون سرمایهگذاری سبب شده است که در سالهای اخیر، سرمایهگذاران خارجی بیشتری به این منطقه جذب شوند.
در این میان، سرمایهگذاران چینی با حجم سرمایهگذاری بیش از ۴ میلیارد دلار، سهم عمدهای را به خود اختصاص دادهاند و برنامههایی برای سرمایهگذاریهای ویژه و کمسابقه دارند.
در همین راستا، سرمایهگذاران چینی برای راهاندازی سه کارخانه بزرگ تولید و مونتاژ خودرو در اربیل با نهادهای مربوطه در حکومت اقلیم به توافق نهایی رسیدهاند؛ پروژههایی که انتظار میرود علاوه بر اشتغالزایی، بخش بزرگی از نیازهای بازار منطقه را پوشش دهند.
پشتیوان حمهسعید، مدیرکل شهرکهای صنعتی اقلیم کوردستان، در گفتگو با کوردستان ۲۴ اعلام کرد که مراحل قانونی احداث دو کارخانه مونتاژ خودرو به پایان رسیده و فرآیند تخصیص زمین در جریان است.
وی همچنین از یک پروژه استراتژیک دیگر پرده برداشت و افزود: سرمایهگذاران چینی در صدد ایجاد یک واحد صنعتی پیشرفته برای تولید خودروهای برقی در اربیل هستند. طرح پیشنهادی این کارخانه در حال بررسی دقیق است و پیشبینی میشود این واحدهای صنعتی تا ۶ ماه آینده فعالیت خود را آغاز کنند.
مدیرکل شهرکهای صنعتی، علت استقبال گسترده سرمایهگذاران خارجی را تسهیلات پیشبینی شده در قانون سرمایهگذاری اقلیم کوردستان دانست و خاطرنشان کرد که هماکنون ۵۴ پروژه بزرگ سرمایهگذاری به ارزش ۱۱ میلیارد دلار در اقلیم در حال اجراست.