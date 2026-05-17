امنیت بودجه و مبارزه با فساد در ایالات متحده
جیدی ونس: گروههای تروریستی از بودجه فدرال آمریکا سوءاستفاده کردهاند
معاون رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد سازمانهای تروریستی بینالمللی و باندهای قاچاق مواد مخدر از طریق فعالیتهای متقلبانه به منابع مالی ایالات متحده دست یافتهاند.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در گفتوگو با شبکه خبری «فاکس نیوز» فاش کرد که گروههای تروریستی خارجی احتمالاً از طریق سازوکارهای ساختگی و سوءاستفاده از برنامههای فدرال، مبالغی را از بودجه عمومی این کشور دریافت کردهاند. وی تأکید کرد که مستنداتی مبنی بر ثروتمند شدن مقامات برخی کشورها و سازمانهای تروریستی از این منابع وجود دارد.
معاون رئیسجمهور آمریکا بدون نام بردن از گروههای خاص، به الگوی نگرانکنندهای از انتقال پول اشاره کرد. به گفتهی وی، برخی از مهاجران غیرقانونی با بهرهمندی متقلبانه از کمکهای مالی دولتی، این مبالغ را برای باندهای مواد مخدر در آمریکای لاتین ارسال میکنند؛ گروههایی که از سوی دولت آمریکا در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفتهاند. جیدی ونس این وضعیت را «تکاندهنده» توصیف کرد و افزود که پرداخت مالیات شهروندان نباید در مسیری قرار گیرد که در نهایت به نفع تروریستهای قاتل آمریکاییها تمام شود.
در پی افزایش نگرانیها از هدررفت منابع عمومی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اوایل آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) مسئولیت مستقیم پروندهی مبارزه با فعالیتهای متقلبانه و نظارت بر تخصیص بودجههای فدرال را به جیدی ونس واگذار کرد تا از دسترسی گروههای غیرقانونی به داراییهای ملی جلوگیری شود.