اعلام وضعیت اضطراری جهانی در پی شیوع ویروس ابولا در کنگو

سازمان بهداشت جهانی نسبت به گسترش گونه‌ی جدید و مرگبار ویروس ابولا در آفریقا هشدار داد

5 ساعت پیش

سازمان بهداشت جهانی با هشدار نسبت به گسترش گونه‌ی جدید و مرگبار ویروس ابولا در آفریقا، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرد.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) در پی شیوع نگران‌کننده‌ی ویروس ابولا در استان «ایتوری» واقع در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی، تاکنون ۸۰ تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند و هشدارها درباره‌ی احتمال گسترش فرامرزی آن افزایش یافته است.

تدروس ادهانوم گبرهیسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که ابهامات زیادی درباره‌ی آمار واقعی مبتلایان و کانون‌های اصلی انتشار ویروس وجود دارد. طبق داده‌های این سازمان، شیوع اخیر مربوط به گونه‌ی «بوندیبوگیو» است که در حال حاضر هیچ واکسن یا درمان تأییدشده‌ی اختصاصی برای آن در دسترس نیست.

تاکنون ۲۴۶ مورد مشکوک و ۸ مورد قطعی آزمایشگاهی در شهر «بونیا» (مرکز استان ایتوری) و مناطق معدنی «مونگوالو» و «روامپارا» ثبت شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ویروس از مرزهای کنگو عبور کرده و به اوگاندا رسیده است؛ جایی که مرگ یک مرد ۵۹ ساله در روز پنج‌شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۴ (۳ خرداد ۱۴۰۳) بر اثر این بیماری تأیید شد.

ویروس ابولا که نخستین بار در سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵ شمسی) در کنگو شناسایی شد، از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد آلوده منتقل شده و منجر به تب شدید، خونریزی و از کار افتادن اندام‌های داخلی می‌شود. این هفدهمین بار است که این ویروس در کنگو شیوع می‌یابد.

سازمان بهداشت جهانی ضمن درخواست از دولت‌های کنگو و اوگاندا برای ایجاد مراکز فوریت‌های پزشکی و نظارتی، تأکید کرد که کشورها باید از بستن مرزها یا اعمال محدودیت‌های تجاری و مسافرتی خودداری کنند؛ چرا که این اقدامات بیش از آنکه پایه‌ی علمی داشته باشند، ناشی از ترس هستند و می‌توانند روند امدادرسانی را مختل کنند. طبق آمارهای رسمی، نرخ مرگ‌ و‌ میر این ویروس حدود ۵۰ درصد است و در نیم قرن گذشته، نزدیک به ۱۵ هزار نفر در قاره‌ی آفریقا قربانی این بیماری شده‌اند.