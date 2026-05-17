از «مأمور ۰۰۷» تا «آرامش پیش از طوفان»؛ هشدار جدی دونالد ترامپ به ایران
گزارشها از آمادگی نظامی ایالات متحده و اسرائیل برای آغاز عملیاتی گسترده حکایت دارند
کاخ سفید با انتشار تصویری سینمایی از دونالد ترامپ، لحن تقابلی واشینگتن علیه تهران را تشدید کرد؛ همزمان گزارشها از آمادگی نظامی ایالات متحده و اسرائیل برای آغاز عملیاتی گسترده حکایت دارند.
حساب رسمی کاخ سفید بامداد روز یکشنبه ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در پلتفرم «ایکس»، تصویری متفاوت از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را منتشر کرد. در این تصویر، وی در قامتی مشابه شخصیت سینمایی جیمز باند و با عنوان «مأمور ۰۰۷» به تصویر کشیده شده است.
این پوستره با شعار معروف «برای عظمت دوبارهی آمریکا» (Make America Great Again) همراه شده که بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشته است.
سیگنالهای جنگی در فضای مجازی همزمان با انتشار این تصویر، دونالد ترامپ در پلتفرم «تروث سوشیال» با ادبیاتی هشدارآمیز به تحرکات نظامی قریبالوقوع علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. وی با انتشار تصویری از خود که در پسزمینهی آن طوفانی سهمگین و چندین ناو جنگی دیده میشود، عبارت «آرامش پیش از طوفان» را به کار برد. تحلیلگران نظامی این اقدام را نشانهای آشکار از احتمال آغاز یک درگیری نظامی راهبردی در منطقه ارزیابی میکنند.
ترامپ در گفتوگو با شبکهی فرانسوی «بیافام» (BFM) صراحتاً اعلام کرد: «اگر ایران به توافق تن ندهد، با دوران بسیار سختی روبرو خواهد شد.» وی با بیان اینکه ایرانیها خواهان مذاکره هستند اما او هنوز نسبت به دستیابی به توافق اطمینان ندارد، افزود: «اگر جملهی اول پیشنهاد ایرانیها مورد پسند من نباشد، آن را به سطل زباله خواهم انداخت؛ تهران یا باید به توافق برسد و یا درهم شکسته خواهد شد.»
آمادگی برای عملیات «خشم حماسی» در همین راستا، روزنامهی «نیویورک تایمز» به نقل از مقامهای مسئول در خاورمیانه گزارش داد که ایالات متحده و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای ازسرگیری عملیاتهای نظامی علیه ایران هستند. بر اساس این گزارش، احتمال میرود این حملات از هفتهی آینده آغاز شود.
پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده نیز در جریان جلسهی استماع در کنگره تأکید کرد که ارتش این کشور «برنامههای توسعهی حملات را در صورت لزوم در دستور کار دارد». وی خاطرنشان کرد که عملیات «خشم حماسی» که ماه گذشته متوقف شده بود، ممکن است طی روزهای آینده مجدداً از سر گرفته شود.
اهداف راهبردی و سناریوهای نظامی منابع نظامی فاش کردهاند که گزینههای روی میز شامل حملات هوایی گسترده به پایگاههای سپاه پاسداران و زیرساختهای نظامی ایران است. همچنین سناریوی اعزام نیروهای ویژهی عملیاتی به داخل خاک ایران برای کنترل یا از کار انداختن تجهیزات هستهای، بهویژه در تأسیسات هستهی ای اصفهان، بهطور جدی در حال بررسی است.
این تنشها در حالی به اوج خود رسیده است که جامعهی جهانی با نگرانی چشمانتظار تحرکات بعدی واشینگتن در قبال پروندهی هستهی ای و فعالیتهای منطقهی ای ایران است. تاکنون مقامهای رسمی در تهران واکنش مستقیمی به این تهدیدات نشان ندادهاند، اما وضعیت در منطقه به شدت امنیتی و غیرقابل پیشبینی گزارش شده است.