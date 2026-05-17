همکاری اربیل و بغداد برای معرفی برترین روستاهای گردشگری جهان

مقامات گردشگری از کاندیداتوری هفت روستای برجسته در عراق و اقلیم کوردستان برای پیوستن به فهرست جهانی برترین دهکده‌های توریستی سازمان ملل متحد خبر دادند.

علی یاسین، سخنگوی هیئت گردشگری عراق، روز یکشنبه ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که هماهنگی‌های مستمر و سطح بالایی میان دولت فدرال و هیئت گردشگری دولت اقلیم کوردستان در جریان است. وی این همکاری را بستری اساسی برای توسعه‌ی یک بخش گردشگری پویا و رقابت‌پذیر در سطح منطقه و جهان دانست که منافع اقتصادی ملی را تأمین می‌کند.

در چارچوب طرح سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل متحد برای انتخاب ۱۰۰ دهکده برتر جهان، عراق پرونده‌ی جامعی را برای هفت روستا ارسال کرده است. از این میان، سه روستا در مناطق مختلف اقلیم کوردستان واقع شده‌اند که شامل «بیاره» در حلبچه، «هرور» در دهوک و «رواندز» در اربیل هستند. چهار روستای دیگر نیز از استان‌های موصل، کربلا، ذی‌قار و واسط انتخاب شده‌اند تا تنوع فرهنگی و جغرافیایی این کشور را به نمایش بگذارند.

سخنگوی هیئت گردشگری با تأکید بر اهمیت گردشگری سبز و زیست‌محیطی، خاطرنشان کرد که هدف اصلی، تنها کسب عنوان نیست، بلکه معرفی میراث فرهنگی و تمدنی به جهانیان و ترویج مفهوم پایداری است. علی یاسین افزود که مشارکت مردم بومی در ارائه‌ی خدماتی همچون صنایع دستی و راهنمایی گردشگران، کلید موفقیت این طرح است. روستاهای برگزیده از سوی سازمان جهانی گردشگری در ۱۶۰ کشور تبلیغ خواهند شد که این امر تحولی بزرگ در جذب گردشگر خارجی ایجاد خواهد کرد.