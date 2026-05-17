وضعیت هوانوردی در اقلیم کوردستان رو به بهبودی است

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی اربیل از عادی‌سازی روند پروازها و برقراری ارتباط هوایی با اکثر مقاصد جهانی پس از توقف درگیری‌های منطقه‌ای خبر داد.

احمد وشیار، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی اربیل، روز یکشنبه ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس و رفع محدودیت‌های پروازی، ۷۵۸ پرواز رفت‌وبرگشت در این فرودگاه انجام شده است. در حال حاضر پروازها به مقاصد مهمی از جمله قطر، استانبول، آنکارا، دبی، شارجه، لبنان، سوریه، عمان، ایران، آلمان و مصر به روال عادی بازگشته و ترددهای داخلی به بغداد و بصره نیز بدون وقفه ادامه دارد.

علیرغم بازگشت ثبات، برخی از شرکت‌های هواپیمایی اروپایی همچون «یورو وینگز» آلمان، «آسترین ایرلاینز» اتریش و خطوط هوایی یونان هنوز پروازهای خود را از سر نگرفته‌اند. احمد وشیار با اشاره به اینکه هنوز زمان دقیقی برای بازگشت این شرکت‌ها اعلام نشده، تأکید کرد که تمامی زیرساخت‌های فرودگاه تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری عراق آماده‌ی پذیرش تمامی خطوط بین‌المللی است. این محدودیت‌ها پیش‌تر در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) به دلیل تنش‌های نظامی در حریم هوایی منطقه و به منظور حفظ ایمنی مسافران وضع شده بود.

فرودگاه بین‌المللی اربیل که در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) به‌طور رسمی افتتاح شد، با دارا بودن باندی به طول ۴۸۰۰ متر، در میان ۱۰ فرودگاه دارای طولانی‌ترین باند پرواز جهان قرار دارد. این فرودگاه با ظرفیت پذیرش سالانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر و دارا بودن ترمینال‌های پیشرفته‌ی مسافربری، باربری و سالن‌های اختصاصی VIP و CIP، نقش راهبردی در اتصال اقلیم کوردستان به جهان ایفا می‌کند. این مرکز هوانوردی تاکنون به بیش از ۱۸ میلیون مسافر خدمات‌رسانی کرده و میزبان ۲۰ خط هوایی معتبر بین‌المللی است.