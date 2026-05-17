علی فالح زیدی و نوری مالیکی بر ضرورت هم‌گرایی نیروهای سیاسی و عبور از چالش‌های راهبردی تأکید کردند

10 دقیقه پیش

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، روز یکشنبه ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) پذیرای نوری مالیکی، رهبر ائتلاف دولت قانون بود. نوری مالیکی در این دیدار ضمن تبریک به نخست‌وزیر، بر اهمیت یکپارچه‌سازی دیدگاه‌ها برای حمایت از کابینه‌ی جدید دولت تأکید کرد.

طرفین در این نشست، طرح‌های مرتبط با اهداف اقتصادی، توسعه‌محور و ارتقای سطح خدمات‌رسانی را با هدف دست‌یابی به رشد همه‌جانبه بررسی کردند. در بیانیه‌ی رسمی این دیدار آمده است که هر دو طرف بر لزوم همکاری تنگاتنگ میان تمامی نیروهای سیاسی ملی برای تکمیل روند تشکیل دولت و تقویت توانمندی‌های آن تأکید داشته‌اند.

بخش دیگری از گفتگوهای علی فالح زیدی و نوری مالیکی به بررسی راهکارهای غلبه بر چالش‌های کنونی و تضمین منافع عالی عراق و ملت آن اختصاص یافت. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای تقویت ثبات سیاسی و اجرایی کردن برنامه‌های راهبردی دولت در سراسر کشور، از جمله در مناطق کوردستانی، افزایش یافته است.