روزنامه‌ی نیویورک تایمز در گزارشی تحقیقی، از وجود دومین پایگاه نظامی و مخفی اسرائیل در خاک عراق پرده برداشت

بر اساس گزارش منتشر شده توسط روزنامه‌ی «نیویورک تایمز» در روز یکشنبه ۱۶ مه ۲۰۲۶ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، اسرائیل بیش از یک سال را صرف آماده‌سازی یک مکان مخفی در عمق خاک عراق کرده است. مقام‌های عراقی نیز متعاقباً وجود دومین پایگاه نظامی اعلام‌نشده در بیابان‌های غربی این کشور را تأیید کرده‌اند.

این روزنامه به واقعه‌ای در تاریخ ۳ مارس اشاره کرده است که طی آن، یک کامیون به رانندگی یک چوپان محلی به نام عواد شمری (۲۹ ساله) در مسیر شهرک «نوخیب» هدف حمله قرار گرفت. طبق این گزارش، یک هلیکوپتر نظامی این خودرو را تعقیب کرده و با شلیک‌های مکرر منجر به توقف و سوختن آن در میان شن‌های بیابان شده است. خانواده‌ی عواد شمری اعلام کرده‌اند که وی پس از مشاهده‌ی تصادفی چادرها، سربازان و هلیکوپترها در نزدیکی این پایگاه مخفی، با فرماندهی نظامی عراق تماس گرفته بود تا گزارش مشاهده‌ی خود را ارائه دهد، اما این اقدام منجر به جان باختن وی شد.

پیش از این، روزنامه‌ی «وال استریت ژورنال» نیز از وجود یک پایگاه اسرائیلی در عراق خبر داده بود، اما گزارش‌های جدید نشان‌دهنده‌ی گسترش این فعالیت‌ها و وجود دومین مرکز راهبردی در بیابان‌های غربی است. افشای این اطلاعات در حالی صورت می‌گیرد که حساسیت‌ها نسبت به نقض حاکمیت ملی عراق و استفاده از خاک این کشور برای منازعات منطقه‌ای به شدت افزایش یافته است.