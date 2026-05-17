تهدید نظامی ایران علیه آمریکا و رهگیری پهپادها در آسمان عربستان

خاورمیانه وارد تنش بی‌سابقه‌ای شده است

3 ساعت پیش

محسن رضایی نسبت به تبدیل دریای عمان به «گورستان» نیروهای آمریکایی در صورت تداوم محاصره‌ی دریایی هشدار داد؛ هم‌زمان عربستان سعودی و امارات حملات پهپادی از خاک عراق را محکوم کردند.

محسن رضایی، مشاور ارشد نظامی ایران، شامگاه یکشنبه ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)، هشدار تندی را خطاب به ارتش ایالات متحده صادر کرد. وی اعلام کرد که اگر محاصره در تنگه‌ی هرمز پایان نیابد، نیروهای مسلح ایران دریای عمان را به گورستانی برای نیروهای آمریکایی تبدیل خواهند کرد.

تلویزیون رسمی ایران به نقل از محسن رضایی گزارش داد که تنگه‌ی هرمز برای مقاصد تجاری باز است، اما اجازه‌ی تبدیل شدن به کانون تجمع نظامی را نخواهد داد.

این مقام نظامی با تأکید بر اینکه «محاصره‌ی دریایی به معنای جنگ است»، تصریح کرد که صبر ایران حد و مرزی دارد و مقابله با این وضعیت را حق قانونی خود می‌داند.

وی همچنین اسرائیل را متهم کرد که برای متقاعد کردن دونالد ترامپ جهت تداوم حمایت‌ها، در تلاش است تا طرف‌های منطقه‌ای را به جنگ علیه ایران بکشاند. این اظهارات در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر در پلتفرم «تروث سوشیال» به تهران هشدار داده بود که زمان برای آن‌ها رو به پایان است و باید به سرعت اقدام کنند.

رهگیری پهپادهای تهاجمی در حریم هوایی عربستان

در همین حال، تنش‌ها در بخش دیگری از منطقه با حملات پهپادی افزایش یافت. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور روز یکشنبه ۱۷ مه ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)، موفق به رهگیری و انهدام سه پهپاد تهاجمی شده است که از خاک عراق وارد حریم هوایی این پادشاهی شده بودند.

ترکی المالکی، سخنگوی رسمی وزارت دفاع عربستان سعودی، تأکید کرد که ریاض حق پاسخگویی به این حملات را در «زمان و مکان مناسب» برای خود محفوظ می‌دارد.

دولت امارات متحده‌ی عربی نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این حملات را نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی و تهدیدی جدی برای ثبات راهبردی منطقه توصیف کرد.

پیش از این در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۶ (۵ فروردین ۱۴۰۵)، کشورهای کویت، امارات، بحرین، قطر و اردن در درخواستی مشترک از دولت عراق خواسته بودند تا اقدامات فوری برای جلوگیری از حملات گروه‌های مسلح از داخل خاک خود به کشورهای همسایه انجام دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این گروه‌های مسلح از اواخر فوریه‌ی گذشته، حمایت رسمی خود را از موضع ایران در درگیری‌های منطقه‌ای اعلام کرده‌اند.

واکنش ایران به اتهامات: «توطئه‌ی دشمنان برای گسترش جنگ»

در واکنش به تحولات اخیر، یک مقام نظامی آگاه در گفتگو با رسانه‌های رسمی ایران، ایالات متحده و اسرائیل را به طراحی حملات مشکوک در منطقه متهم کرد. این مقام مسئول گفت که واشینگتن و تل‌آویو برای خروج از بن‌بست کنونی و توجیه اقدامات خود، حملاتی را علیه کشورهای منطقه ترتیب می‌دهند تا مسئولیت آن را متوجه جمهوری اسلامی ایران کنند.

این مقام نظامی با توصیف اسرائیل و آمریکا به عنوان «دشمنان شکست‌خورده»، هشدار داد که هیچ طرفی نباید در «دام دشمن» گرفتار شود. وی از کشورهای منطقه خواست تا از اتخاذ مواضع یا اظهارات نسنجیده که منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌شود، خودداری کنند. به گفته وی، هدف از این عملیات‌های روانی و نظامی، انحراف افکار عمومی از بحران‌هایی است که به دلیل «جنایات و تجاوزات غیرقانونی» گریبان‌گیر آمریکا و اسرائیل شده است. ایران تأکید کرده است که در مواجهه با این فشارها، دست برتر را در منطقه دارد و اجازه نخواهد داد نقشه‌های راهبردی رقبایش به نتیجه برسد.