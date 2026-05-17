نچیروان بارزانی راهی رُم شد

18 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان راهی رُم شد و اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و منطقه محور دیدارهای رسمی او با مقامات واتیکان و ایتالیا خواهد بود.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، عصر امروز یکشنبه ۱۷ مه ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم در یک سفر رسمی راهی رُم، پایتخت ایتالیا شد.

بیانیه می‌افزاید که رئیس اقلیم در جریان این سفر رسمی به رُم با پاپ واتیکان، رئیس‌جمهور ایتالیا و شماری از مقامات بلندپایه دولت ایتالیا و دولت واتیکان دیدار خواهد کرد.

در بیانیه‌ آمده است که در این دیدارها روابط عراق و اقلیم کوردستان با ایتالیا و واتیکان، اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و منطقه و برخی موضوعات دیگر مورد اهتمام دو طرف، بررسی خواهد شد.

ب.ن