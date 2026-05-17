ترامپ خطاب به ایران: زمان در حال گذر است و بهتر است سریع حرکت کنند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز یکشنبه ۱۷ مه، به ایران هشدار داد که اگر به سرعت با توافق صلح با ایالات متحده موافقت نکند، «چیزی از آنها باقی نخواهد ماند.»

ترامپ در حساب خود در پلتفرم «تروث» نوشت: «برای ایران، زمان در حال گذر است و بهتر است سریع حرکت کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان بسیار مهم است!»

رئیس‌جمهور آمریکا امروز یکشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با نشریه آکسیوس تأکید کرد که «زمان برای ایران رو به پایان است.»

او گفت که اگر ایران پیشنهادی بهتر و مناسب‌تر برای توافق ارائه نکند «با شدت بیشتر مورد حمله قرار خواهد گرفت.»

برخی منابع به آکسیوس گفته‌اند که قرار است دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در «اتاق عملیات» با تیم امنیت ملی آمریکا نشست فوق‌العاده برگزار کند و در آن گزینه‌های مختلف حمله نظامی به ایران را بررسی کند.

آکسیوس به نقل از یک منبع اسرائیلی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ امروز در یک گفت‌وگوی تلفنی مسائل مربوط به ایران را بررسی کرده‌‌اند.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد و تداوم آن مسدود شدن تنگه هرمز، تحت مالکیت ایران به روی تجارت انرژی را در پی داشت. انسدادی که آمریکا در واکنش به آن بنادر ایران را محاصره کرد.

دو طرف به میانجیگری پاکستان مذاکراتی را برگزار کردند که بی‌نتیجه ماند، اگرچه آتش‌بسی شکننده برقرار شد و جنگ عملاً متوقف شده است، اما هنوز با توافقی برای حل نهایی اختلافات و پایان دادن به جنگ فاصله دارند.

