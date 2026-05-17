2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رسانه نزدیک به دولت ترکیه، از ارائه گزارش نهادهای امنیتی آن کشور در خصوص زمین‌گذاشتن سلاح توسط اعضای حزب کارگران کوردستان خبر داد. قرار است این گزارش در روزهای آینده به دولت ترکیه ارائه شود. مقامات حزب حاکم ترکیه می‌گویند که روند صلح به قوت خود باقی است.

روزنامه ملیّت، نزدیک به دولت ترکیه گزارش داد که انتظار می‌رود در چارچوب روند صلح در آن کشور که دولت از آن با عنوان «ترکیه عاری از تروریسم» نام می‌برد، در ده روز پیش رو نهادهای امنیتی گزارشی حساس و نهایی در خصوص جزئیات زمین گذاشتن سلاح توسط حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) به دولت ارائه کنند.

بر پایه گزارش، منابعی در حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، ضعیف شدن روند صلح را رد و تأکید کردند که روند ادامه دارد و پس از ارائه گزارش نهادهای امنیتی، پارلمان و نهادهای دولتی آن کشور اقدامات قانونی و اداری مربوطه را انجام خواهند داد.

گزارش می‌افزاید که مقامات حزب عدالت و توسعه می‌گویند دوره آینده به تصویب قانون جدیدی نیاز دارد و تکلیف افرادی که سلاح را زمین می‌گذارند و به دولت تحویل می‌دهند روشن خواهد شد و این به عنوان یک موضوع سیاسی و قانونی در پارلمان بررسی خواهد شد.

روز دوشنبه ۱۲ مه ۲۰۲۵، (پ.ک.ک) در بیانیه‌ای نتایج ۱۲مین کنگره خود را منتشر کرد. کنگره‌ای که در روزهای ۵ تا ۷ مه در چارچوب روند صلح برگزار شد و در آن تصمیم گرفته شد که ساختار سازمانی حزب منحل شود و مبارزه مسلحانه پایان یابد.

عبدالله اوجالان، رهبر زندانی (پ.ک.ک) در ۹ جولای ۲۰۲۵ دومین پیام ویدیویی خود را در خصوص زمین گذاشتن سلاح توسط اعضای حزبش منتشر کرد. او در پاسخ به طرح دولت ترکیه برای پیشبرد روند صلح، خواستار انحلال ساختار سازمانی (پ.ک.ک) و کنار گذاشتن سلاح شده بود و بر قانومند کردن روند صلح توسط پارلمان ترکیه تأکید کرد.

(پ.ک.ک) در چارچوب این روند اولین مرحله زمین گذاشتن سلاح را با مشارکت ۳۰ عضو حزب اجرایی کرد.

پارلمان ترکیه، به منظور نظارت بر پیشبرد روند صلح، کمیسیون دموکراسی، برادری و همبستگی میهنی تشکیل داد.

برخی از فعالین سیاسی در ترکیه به عملکرد «کُند» این کمیسیون در پیشبرد روند صلح، انتقاد کرده‌اند.

ب.ن