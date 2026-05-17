اربیل (کوردستان۲۴) ـ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، امروز یکشنبه ۱۷ مه، اعلام کرد که کشورش تقریباً به یک هدف کلیدی جنگ در غزه دست یافته است - از بین بردن همه کسانی که مسئول سازماندهی حملات ۷ اکتبر بودند-.

اظهارات او پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر کشته شدن عزالدین الحداد، فرمانده شاخه نظامی حماس، در یک حمله هوایی در غزه در روز جمعه، بیان شد.

پس از حمله ۷ اکتبر، نتانیاهو متعهد شد که طراحان اصلی این حملات را که بر اساس آمار رسمی، ۱۲۲۱ کشته در اسرائیل برجای گذاشته است، هدف قرار دهد و از بین ببرد.

نتانیاهو در جلسه هفتگی کابینه گفت: "من قول دادم که تک تک طراحان قتل عام و گروگانگیری تا آخرین نفر از بین بروند و ما بسیار نزدیک به تکمیل این ماموریت هستیم." او حداد را یک "تروریست نفرت‌انگیز" توصیف کرد.

از زمان حمله فرامرزی حماس، ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل جنگی را علیه رهبران ارشد سیاسی و فرماندهان شبه‌نظامی این گروه در غزه و سراسر منطقه آغاز کرده‌اند.

در طول جنگی که به دلیل حملات حماس آغاز شد، اسرائیل مسئولیت کشته شدن چندین رهبر حماس، از جمله یحیی سنوار، که به طور گسترده به عنوان یکی از طراحان اصلی حمله ۷ اکتبر شناخته می‌شد، را بر عهده گرفته است.

همچنین محمد ضیف، فرمانده قدیمی شاخه نظامی حماس و یکی دیگر از طراحان این حمله، کشته شد.

نتانیاهو امروز یکشنبه همچنین تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی در حال حاضر ۶۰ درصد از خاک غزه را کنترل می‌کنند.

این اظهارات نشان می‌دهد که ارتش پس از گزارش‌های اخیر رسانه‌ها مبنی بر پیشروی نیروهای اسرائیلی به سمت "خط نارنجی" که به تازگی تعیین شده است، به گسترش حضور عملیاتی خود در غزه ادامه داده است.

طبق مفاد آتش‌بس میان اسرائیل و حماس که با میانجیگری ایالات متحده برقرار شد و از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، نیروهای اسرائیلی قرار بود به "خط زرد" در غزه عقب‌نشینی کنند و کنترل بیش از ۵۰ درصد از خاک فلسطین را در دست داشته باشند.

نتانیاهو گفت: "ما حماس را در چنگ خود داریم. ما دقیقاً می‌دانیم ماموریت ما چیست و ماموریت ما این است: اطمینان حاصل کنیم که غزه دیگر هرگز تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نکند."

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه که تحت نظارت حماس فعالیت می‌کند، عملیات نظامی اسرائیل علیه حماس از زمان حملات اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۲۷۰۰ نفر را در غزه کشته است که اکثر آنها غیرنظامی بوده‌اند.

سازمان ملل متحد این ارقام را قابل اعتماد می‌داند.

ای‌اف‌پی/ب.ن