پرزیدنت بارزانی: او برای همه مردم کورد و کوردستان مایه افتخار است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز یکشنبه ۱۷ مه، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس، موفقیت وزرشکار کورد در مسابقات قهرمانی (هنرهای رزمی ترکیبی) در آمریکا را تبریک گفت.

متن پیام پرزیدنت مسعود بارزانی

«این موفقیت بی‌نظیر را به قهرمان بین‌المللی، جوان قهرمان و توانمند کورد (نامو فاضل) تبریک می‌گویم، که در آمریکا مقام قهرمانی را در (هنرهای رزمی ترکیبی) کسب کرد. او برای همه مردم کورد و کوردستان مایه افتخار است. از او تقدیر به عمل می‌آورم و برایش آرزوی موفقیت و پیشتازی دارم.»

پیرۆزبایی لە پاڵەوانی نێودەوڵەتی، گەنجی قارەمان و بەتوانای کورد (نامۆ فازڵ) دەکەم، بۆ ئەو سەرکەوتنە کەم وێنەیەی کە لە قارەمانەتیەکانی (MMA) لە ئەمەریکا بەدەستی هێنا. جێگای شانازی هەموو کورد و کوردستانە و دەستخۆشی لێدەکەم و هیوای سەرکەوتن و پێشەنگبوونی بۆ دەخوازم. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) May 17, 2026

نامو فاضل، ورزشکار در رشته هنرهای رزمی ترکیبی، در اولین رویداد ورزشی تاریخ پلتفرم جهانی "نتفلیکس" در شهر لوس‌آنجلس آمریکا، به یک پیروزی مقتدرانه و درخشان دست یافت و حریف آمریکایی خود، "جیک بابیان" را شکست داد.

نامو در راند دوم و تنها در ثانیه ۵۸، با اجرای تکنیک مرگبار "آناکوندا چوک"، گردن حریف خود را قفل کرد و او را مجبور به تسلیم کرد. با این بُرد رکورد او به ۱۰ بُرد و تنها ۱ شکست ارتقا یافت تا بیش از پیش به درهای سازمان بزرگ UFC نزدیک شود.

ب.ن