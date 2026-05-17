فرستاده ترامپ وارد گرینلند شد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رسانههای داخلی گرینلند، گزارش دادند که فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به گرینلند، امروز یکشنبه ۱۷ مه، برای بازدیدی چند روزه از این منطقه خودمختار دانمارکی، وارد نوکِ پایتخت شد.
این اولین سفر جف لندری، فرماندار لوئیزیانا، به گرینلند در این سمت است. قرار است او روزهای سهشنبه و چهارشنبه در یک مجمع اقتصادی در پایتخت گرینلند شرکت کند.
رویداد «آینده گرینلند» که توسط سازمان کارفرمایان گرولندز ارهورو سازماندهی شده است، سرمایهگذاران، رهبران سیاسی و تجاری را گرد هم میآورد تا سرمایهگذاری در آنجا را تشویق کنند.
سفر لندری پس از تنشهای بینالمللی بر سر ادعاهای مکرر ترامپ بر این سرزمین صورت میگیرد که نه تنها در گرینلند و دانمارک، بلکه در سراسر اروپای غربی نیز نگرانیهایی را برانگیخت.
روزنامه داخلی سرمیتسیاک گزارش داد که لندری به همراه حدود 10 نفر دیگر وارد نوک شد.
قرار است سفیر ایالات متحده در دانمارک نیز روز دوشنبه به گرینلند پرواز کند.
در بیانیه سفارت آمریکا که به خبرگزاری فرانسه ارسال شده، آمده است: «آنها با هم با طیف گستردهای از گرینلندیها دیدار خواهند کرد تا با هدف گسترش فرصتهای اقتصادی، ایجاد روابط بین مردم و افزایش تفاهم بین ایالات متحده و گرینلند، گفتوگو کنند.»
ترامپ در ۲۲ دسامبر لندری را به این سمت منصوب کرد.
در ژانویه، ترامپ از تهدیدهای مکرر خود برای تصرف گرینلند عقبنشینی کرد و پس از آن کپنهاگ و نوک اولین جلسه را در واشنگتن برگزار کردند.
ترامپ بارها استدلال کرده است که ایالات متحده به دلیل نگرانیهای امنیت ملی باید گرینلند را کنترل کند و ادعا کرده است که اگر ایالات متحده این جزیره قطبی را تصرف نکند، به دست چین یا روسیه خواهد افتاد.
سهشنبه گذشته، ینس-فردریک نیلسن، نخستوزیر گرینلند، گفت که مذاکرات بین این سرزمین، دانمارک و ایالات متحده، حتی اگر پیشرفتی حاصل شده باشد، هنوز به توافقی منجر نشده است.
