پزشکیان از پاکستان برای کمک به برقراری آتشبس در جنگ خاورمیانه قدردانی کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیسجمهور ایران از دولت پاکستان برای کمک به برقراری آتشبس در جنگ خاورمیانه قدردانی کرد. او ابراز امیدواری کرد که تلاشهای دیپلماتیک به برقراری امنیت پایدار در منطقه منجر شود.
خبرگزاری مهرِ ایران، گزارش داد که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور آن کشور با محسن، نقوی وزیر کشور پاکستان، دیدار کرده است.
بر پایه گزارش، پزشکیان در این دیدار از نخستوزیر و فرمانده ارتش پاکستان به خاطر کمک به «روند برقراری و تثبیت آتشبس» در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قدردانی کرده است.
او همچنین ابراز امیدواری کرده که «تلاشهای دیپلماتیک و سیاسی به امنیت پایدار در منطقه منجر شود.»
گزارش میافزاید که رئیسجمهور ایران، اظهار داشته است: «کشورهای اسلامی باید با تکیه بر مشترکات دینی، فرهنگی و راهبردی، به سمت وحدت و همگرایی حرکت کنند. هر اندازه انسجام امت اسلامی تقویت شود، امکان مداخله و تجاوز قدرتهای فرامنطقهای و رژیم صهیونیستی (اسرائیل) در منطقه کاهش خواهد یافت.»
پزشکیان، روابط دوستانه با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حوزه خلیج را مورد توجه قرار داده و تأکید کرده است: «جمهوری اسلامی ایران خواهان روابطی صمیمانه، پایدار و مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای اسلامی منطقه است.»
وی خاطرنشان کرده است که آمریکا و اسرائیل تلاش میکنند کشورهای اسلامی در برابر یکدیگر قرار گیرند.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد و تداوم آن مسدود شدن تنگه هرمز، تحت مالکیت ایران به روی تجارت انرژی را در پی داشت. انسدادی که آمریکا در واکنش به آن بنادر ایران را محاصره کرد.
دو طرف به میانجیگری پاکستان مذاکراتی را برگزار کردند که بینتیجه ماند، اگرچه آتشبسی شکننده برقرار شد و جنگ عملاً متوقف شده است، اما هنوز با توافقی برای حل نهایی اختلافات و پایان دادن به جنگ فاصله دارند.
