لغو پروازهای بزرگترین شرکت هواپیمایی جهان به اسرائیل تا سال ۲۰۲۷
شرکت «امریکن ایرلاینز» تمامی پروازهای خود به مقصد تلآویو را تا ژانویه ۲۰۲۷ به حالت تعلیق درآورد
به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، «امریکن ایرلاینز» بهعنوان بزرگترین خط هوایی جهان، در اقدامی پیشگیرانه و با توجه به وضعیت بحرانی منطقه، برنامهی پروازهای خود به اسرائیل را تا ابتدای سال ۲۰۲۷ میلادی لغو کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که وبسایت «آکسیوس» از تماس تلفنی حساس میان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده خبر داده است. در این گفتوگو، طرفین آخرین تحولات مربوط به تقابل با ایران و سناریوهای احتمالی تشدید درگیریهای نظامی را بررسی کردند.
منابع عبریزبان به نقل از نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کردهاند که ارتش این کشور و نیروهای آمریکایی در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند. بر اساس گزارش «سازمان پخش اسرائیل»، در صورت موافقت پرزیدنت دونالد ترامپ با آغاز دور جدید عملیات نظامی، حملات بهصورت مشترک توسط ارتش اسرائیل و ایالات متحده انجام خواهد شد. گفته میشود بانک اهداف این عملیات احتمالی، بهطور مشخص بر زیرساختهای راهبردی بخش انرژی ایران متمرکز شده است.
تنشهای فعلی ریشه در حوادث ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳) دارد؛ زمانی که حملات مشترک آمریکا و اسرائیل منجر به کشته شدن شماری از مقامات عالیرتبهی ایران شد. متعاقب آن، ایران حملات متقابلی را علیه مواضع اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه انجام داد که به یک جنگ ۳۹ روزه منجر شد. هرچند با میانجیگری پاکستان، نشستهایی در اسلامآباد برگزار شد و ترامپ آتشبسی دو هفتهای (که بعداً بهصورت غیررسمی تمدید شد) اعلام کرد، اما طرفین تاکنون به هیچ توافق پایدار و جامعی دست نیافتهاند.