دیدار استاندار نجف با نخستوزیر اقلیم کوردستان
امروز دوشنبه، ۱۸ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از "یوسف مکی گناوی"، استاندار نجف و هیئت همراه وی استقبال کرد.
بر اساس بیانیه رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار مسرور بارزانی آمادگی کامل دولت اقلیم کوردستان را برای توسعه همکاریها و هماهنگیها میان اقلیم و استانهای عراق، بهویژه استان نجف، در زمینههای مختلف اعلام کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: استاندار نجف با اشاره به اهداف سفر خود به پایتخت اقلیم کوردستان (اربیل)، تأکید کرد که این سفر با هدف ارتقای روابط دوجانبه و بهرهمندی از اصلاحات و تجربه موفق دولت اقلیم کوردستان در بخشهای مختلف، بهویژه در زمینه "دیجیتالی کردن خدمات عمومی" انجام شده است.
کاوە جم ,