دیدار استاندار نجف با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

تأکید بر بهره‌گیری از تجربه اربیل در هوشمندسازی خدمات
امروز دوشنبه، ۱۸ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از "یوسف مکی گناوی"، استاندار نجف و هیئت همراه وی استقبال کرد.

بر اساس بیانیه رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار مسرور بارزانی آمادگی کامل دولت اقلیم کوردستان را برای توسعه همکاری‌ها و هماهنگی‌ها میان اقلیم و استان‌های عراق، به‌ویژه استان نجف، در زمینه‌های مختلف اعلام کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: استاندار نجف با اشاره به اهداف سفر خود به پایتخت اقلیم کوردستان (اربیل)، تأکید کرد که این سفر با هدف ارتقای روابط دوجانبه و بهره‌مندی از اصلاحات و تجربه موفق دولت اقلیم کوردستان در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه "دیجیتالی کردن خدمات عمومی" انجام شده است.

 

 

 
 
 
 
