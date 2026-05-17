رویترز: بنبست در مذاکرات واشینگتن و تهران در پی تشدید ادبیات تهاجمی ترامپ
خطر بازگشت جنگی که اقتصاد جهانی را متاثر میکند، افزایش یافته است
تحلیلگران بینالمللی معتقدند رویکرد تند و لحن تحقیرآمیز دونالد ترامپ علیه مقامات ایران، دیپلماسی را به بنبست کشانده و خطر بازگشت جنگی که اقتصاد جهانی را متاثر میکند، افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که با گذشت ۱۱ هفته از آغاز دور جدید تنشها در خاورمیانه، نشانههای نارضایتی در دونالد ترامپ آشکار شده است؛ با این حال، وی همچنان حاضر به تعدیل ادبیات تند خود علیه رهبران ایران نیست. از سوی دیگر، مقامات تهران علیرغم آسیبهای جدی به توان نظامی و کشته شدن فرماندهان ارشدشان در حملات آمریکا و اسرائیل، حاضر نیستند در موضع ضعف پای میز مذاکره حاضر شوند. تداوم فشار بر بازار انرژی از طریق تهدیدات مربوط به تنگهی هرمز، بر پیچیدگی این تقابل افزوده است.
راب مالی، مذاکرهکنندهی پیشین آمریکا، معتقد است لحن پرزیدنت ترامپ مانع از دستیابی به هرگونه توافق منطقی میشود، چرا که هیچ دولتی حاضر به پذیرش تسلیمِ آشکار نیست. ترامپ اخیراً در شبکههای اجتماعی تهدید به «محو تمدن ایران» کرده بود؛ هرچند منابع کاخ سفید به «والاستریت ژورنال» گفتهاند این سخنان بخشی از راهبرد رسمی امنیت ملی نیست، اما تحلیلگران آن را نشانهای از بنبست در نظریهی «مرد معاملهگر» ترامپ میدانند. نیت سوانسون، مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا، تأکید کرد که تصور تسلیم شدن ایران تحت فشار حداکثری، ناشی از درک نادرست تاریخ و روحیهی مقاومت در این کشور است.
این بحران دیپلماتیک در حالی تعمیق میشود که دونالد ترامپ در آستانهی انتخابات میاندورهای کنگره در نوامبر (آبان/آذر)، با چالشهای داخلی نظیر افزایش قیمت بنزین و کاهش محبوبیت مواجه است. تریتا پارسی، نایبرئیس مؤسسه کوئینسی، بر این باور است که تهران با درک استیصال ترامپ از بنبست فعلی، راهبرد «خرید زمان» را در پیش گرفته است تا دورهی ریاستجمهوری وی به پایان برسد. در حالی که واشینگتن بهدنبال توافقی سریع است، تهران با تکیه بر صبر راهبردی، مذاکرات را به فرآیندی فرسایشی تبدیل کرده است.