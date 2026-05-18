پرزیدنت مسعود بارزانی در صلاح‌الدین اربیل با استاندار نجف دیدار کرد

پرزیدنت مسعود بارزانی در دیدار با استاندار و اعضای شورای استان نجف، بر تقویت پیوندهای تاریخی و توسعه‌ی همکاری‌ها در حوزه‌های بازسازی و محیط‌زیست تأکید کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز دوشنبه ۱۸ مه ۲۰۲۶ (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در صلاح‌الدین از «یوسف گناوی»، استاندار نجف و اعضای شورای این استان پیشوازی کرد. در این دیدار، آخرین تحولات سیاسی عراق و ضرورت تقویت هماهنگی‌های میان‌ستانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بخشی از این گفتگو به بازخوانی پیوندهای تاریخی میان اقلیم کوردستان و استان نجف اختصاص یافت. طرفین بر اهمیت گسترش روابط در حوزه‌های عمرانی، پروژه‌های بازسازی و حفاظت از محیط‌زیست تأکید کردند. پرزیدنت بارزانی در این دیدار بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب مشترک برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان و تقویت ثبات در منطقه پافشاری کرد.

در پایان این نشست، استاندار نجف و هیئت همراه، از نقش رهبری پرزیدنت بارزانی در ایجاد فضای تفاهم و همزیستی در عراق قدردانی کرده و خواستار افزایش سطح مبادلات و همکاری‌های فنی و خدماتی میان اربیل و نجف شدند.