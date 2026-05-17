طرح پیشنهادی دولت باغچلی برای انحلال پکک و گذار به ساختار سیاسی
باغچلی خواستار انتصاب عبدالله اوجالان بهعنوان هماهنگکنندهی روند صلح شد
رهبر حزب حرکت ملی ترکیه با ارائه پیشنهادی بیسابقه، خواستار انتصاب عبدالله اوجالان بهعنوان هماهنگکنندهی روند صلح جهت پایان دادن به فعالیتهای مسلحانه و انحلال کامل این سازمان شد.
دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در گفتوگو با روزنامهی «تورکگون»، جزئیات جدیدی از نقشهی راه پیشنهادی خود برای حل مسئلهی کوردها در ترکیه را تشریح کرد. وی پیشنهاد داد که با حفظ حکم حبس، عنوان «هماهنگکنندهی روند صلح و فعالیت سیاسی» به عبدالله اوجالان اعطا شود تا وی شخصاً بر فرآیند زمین گذاشتن سلاح و انحلال تشکیلاتی پکک نظارت کند. باغچلی تأکید کرد که این اقدام برای جلوگیری از مداخلهی طرفهای خارجی و یکپارچهسازی تصمیمگیری در درون این سازمان ضروری است.
رهبر حزب حرکت ملی تصریح کرد که این جایگاه پیشنهادی، به معنای نمایندگی سیاسی کوردها یا دفاع از حقوق ملی نخواهد بود، بلکه صرفاً مکانیزمی برای پایان دادن به مبارزهی مسلحانه است. وی خاطرنشان کرد که ترکیه به مرحلهای حساس برای ریشهکن کردن تروریسم رسیده است و باید از طریق ابزارهای قانونی و سیاسی، این فرصت را برای تقویت دموکراسی و برادری میان اقوام کشور غنیمت شمرد.
روند جدید صلح که از اکتبر ۲۰۲۴ (مهر/آبان ۱۴۰۳) با ابتکار دولت باغچلی آغاز شده بود، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ (۹ اسفند ۱۴۰۳) با پیام تاریخی عبدالله اوجالان مبنی بر ضرورت پایان دادن به استراتژی مسلحانه وارد فاز عملیاتی شد. در پی این تحولات، پکک در دوازدهمین کنگرهی خود که در تاریخ ۴ و ۵ مه ۲۰۲۵ (۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) برگزار گردید، رسماً تصمیم به پایان دادن به موجودیت سازمانی خود گرفت.