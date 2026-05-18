قدردانی پاپ از نقش اقلیم کوردستان در صیانت از حقوق مسیحیان

رئیس اقلیم کوردستان در واتیکان با پاپ لئو چهاردهم دیدار کرد

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با پاپ لئو چهاردهم، بر جایگاه اصیل پیروان ادیان مختلف در هویت ملی کوردستان تأکید کرد و از ایشان برای سفر به عراق و اقلیم کوردستان دعوت به‌عمل آورد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، پیش‌ازظهر امروز دوشنبه ۱۸ مه ۲۰۲۶ (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در واتیکان مورد استقبال قداست پاپ لئو چهاردهم قرار گرفت. در این نشست صمیمانه، طرفین درباره‌ی وضعیت همزیستی مسالمت‌آمیز و حقوق مؤلفه‌های مذهبی و ملی در عراق و اقلیم کوردستان گفتگو کردند.

رئیس اقلیم کوردستان در این دیدار تصریح کرد که مسیحیان و سایر جوامع آیینی، بخشی جدایی‌ناپذیر و ریشه‌دار از تاریخ، فرهنگ و هویت ملی اقلیم کوردستان هستند و در ترسیم آینده‌ی این سرزمین نقشی محوری دارند. وی همچنین با ادای احترام به یاد و خاطره‌ی پاپ فرانسیس فقید و سفر تاریخی ایشان به منطقه، از نقش معنوی واتیکان در ترویج صلح جهانی قدردانی کرد و به‌صورت رسمی از پاپ لئو چهاردهم برای سفر به عراق و اقلیم کوردستان دعوت نمود.

پاپ لئو چهاردهم نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، فرهنگ مدارا و پذیرش متقابل در اقلیم کوردستان را ستود. ایشان به‌طور ویژه از نقش دولت اقلیم کوردستان در پناه دادن به آوارگان و تأمین امنیت و زندگی شایسته برای مسیحیان در دوران‌های سخت و بحرانی قدردانی کرد. در بخش پایانی این ملاقات، طرفین بر ضرورت برقراری صلح و ثبات پایدار برای تمامی بشریت تأکید کردند.