نخستوزیر اقلیم کوردستان با دبیرکل اتحاد اسلامی دیدار کرد
تأکید بر فعالسازی نهادهای قانونی
مسرور بارزانی و صلاحالدین بهاءالدین در اربیل دیدار و دربارهی آخرین تحولات سیاسی اقلیم کوردستان، عراق و منطقه گفتگو کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۱۸ مه ۲۰۲۶ (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در اربیل از صلاحالدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان، استقبال کرد.
در این نشست، طرفین به بحث و تبادلنظر دربارهی وضعیت عمومی اقلیم کوردستان، تحولات سیاسی عراق و آخرین دگرگونیهای منطقهای پرداختند. در این گفتگوها بر لزوم هماهنگی میان جریانهای سیاسی برای مقابله با چالشهای موجود و حفظ ثبات اقلیم کوردستان تأکید شد.
بر اساس بیانیهی رسمی دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی و صلاحالدین بهاءالدین در بخش دیگری از این دیدار، بر اهمیت فعالسازی مجدد پارلمان کوردستان و سایر نهادهای قانونی اقلیم تأکید ورزیدند.
طرفین تصریح کردند که تقویت این نهادها گامی راهبردی در راستای صیانت از حقوق مردم و پیشبرد فرآیندهای دموکراتیک و قانونی در اقلیم کوردستان به شمار میرود.