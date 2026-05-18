سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان: ایتالیا به پشتیبانی از نیروی پیشمرگه ادامه میدهد
سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد که ایتالیا به حمایتهای خود از نیروهای پیشمرگه و حفظ ثبات منطقه ادامه خواهد داد. وی، همچنین اشاره کرد که واتیکان با نگاهی ویژه و بااهمیت به موضوع همزیستی مذهبی در اقلیم کوردستان مینگرد.
دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه (۱۸ مه ۲۰۲۶) در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: در شرایط کنونی که منطقه به طور عام در آن قرار دارد، اقلیم کوردستان به عنوان یک منطقه امن و باثبات، از جایگاه و موقعیت مهمی برخوردار است.
وی، با بیان اینکه کشورهای منطقه به اقلیم کوردستان به عنوان یک بازیگر فعال نگاه میکنند، افزود: در دیدار میان نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان در واتیکان، بر اهمیت همزیستی مسالمتآمیز در اقلیم کوردستان تاکید شد و از این منطقه به عنوان یک الگوی موفق در سطح منطقه یاد گردید.
دلشاد شهاب در ادامه گفت: پاپ لئوی چهاردهم با اهمیت فراوان از تمامی قومیتها و پیروان آیینهای مختلف که بدون هیچ مشکلی در کنار یکدیگر در اقلیم کوردستان زندگی میکنند، یاد کرد.
سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان همچنین تصریح کرد که یکی دیگر از محورهای گفتگوی رئیس اقلیم و پاپ واتیکان، حملات گروههای مسلح قانونشکن بود که آسیبهای زیادی به اقلیم کوردستان وارد کرده است. در این رابطه، رئیس اقلیم کوردستان تاکید کرده است: ما هرگز بخشی از این جنگها نبودهایم و تمام مؤلفهها، ادیان و مذاهب در امنیت و سلامت کامل خواهند بود؛ چرا که آنها بخش اصیلی از کوردستان هستند و این رویه همواره حفظ خواهد شد.
دلشاد شهاب در خصوص روابط اقلیم کوردستان و ایتالیا نیز گفت: ایتالیا نقشی موثر و کلیدی به ویژه در جنگ علیه داعش ایفا کرده است. رم کمکها و پشتیبانیهای فراوانی از نیروهای پیشمرگه به عمل آورده و در فرآیند یکپارچهسازی این نیروها نیز نقشی یاریرسان داشته و این حمایتها همچنان ادامه دارد.
لازم به ذکر است که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز گذشته یکشنبه (۱۷ مه ۲۰۲۶) در چارچوب یک سفر رسمی وارد رم، پایتخت ایتالیا شد. پیش از این ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرده بود که نچیروان بارزانی در این سفر با پاپ واتیکان، رئیسجمهور ایتالیا و شماری از مقامات بلندپایه دولت ایتالیا و مقامات واتیکان دیدار و گفتگو خواهد کرد.