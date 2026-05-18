اربیل (کوردستان۲۴) ـ ایران امروز دوشنبه ۱۸ مه، اعلام کرد که به پیشنهاد جدید آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ پاسخ داده است. اما علیرغم گزارش‌های رسانه‌های ایرانی که خواسته‌های واشینگتن را بیش از حد توصیف می‌کنند، تبادلات دیپلماتیک ادامه دارد.

واشینگتن و تهران در تلاش برای پایان دادن به درگیری که آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه آغاز کردند، پیشنهاداتی را رد و بدل کرده‌اند، اما علیرغم آتش‌بس شکننده، تنها یک دور مذاکره برگزار کرده‌اند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک نشست خبری گفت: "همانطور که دیروز اعلام کردیم، نگرانی‌های ما به طرف آمریکایی منتقل شد." وی افزود که تبادلات "از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد."

بقایی از خواسته‌های ایران، از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور و لغو تحریم‌های طولانی مدت، دفاع کرد.

وی گفت: "نکات مطرح شده، خواسته‌های ایران است که در هر دور از مذاکرات توسط تیم مذاکره‌کننده ایران قاطعانه از آن دفاع شده است."

او همچنین از شرط ایران مبنی بر پرداخت غرامت جنگی توسط ایالات متحده دفاع کرد و این درگیری را "غیرقانونی و بی‌اساس" توصیف کرد.

بقایی در مورد احتمال یک رویارویی نظامی دیگر گفت که ایران «کاملاً برای هر احتمالی آماده است.»

روز یکشنبه، خبرگزاری فارسِ ایران اعلام کرد که واشینگتن فهرستی پنج ماده‌ای ارائه کرده است که شامل درخواست از ایران برای فعال نگه داشتن تنها یک سایت هسته‌ای و انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا به ایالات متحده است.

فارس گزارش داد که ایالات متحده از آزادسازی «حتی ۲۵ درصد» از دارایی‌های مسدود شده ایران یا پرداخت هرگونه غرامت برای خسارات جنگی خودداری کرده است.

در این گزارش آمده است که ایالات متحده همچنین تصریح کرده است که تنها زمانی به خصومت‌ها پایان می‌دهد که تهران در مذاکرات رسمی صلح شرکت کند.

خبرگزاری مهرِ ایران اعلام کرد: «ایالات متحده، بدون ارائه هیچ امتیاز ملموسی، می‌خواهد امتیازاتی را که در طول جنگ نتوانسته به دست آورد، به دست آورد که منجر به بن‌بست در مذاکرات خواهد شد.»

نهاد جدید برای مدیریت تنگه هرمز

در پیشنهادی که هفته گذشته ارسال شد، ایران خواستار پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، از جمله لشکرکشی اسرائیل به لبنان، و همچنین توقف محاصره دریایی بنادرش توسط ایالات متحده که از ۱۳ آوریل برقرار است، شده بود.

همچنین خواستار لغو تمام تحریم‌های ایالات متحده علیه آن کشور و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده‌اش شد.

امروز دوشنبه، خبرگزاری تسنیمِ ایران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده آن کشور که نامش فاش نشده، اعلام کرد: «برخلاف متن‌های قبلی، آمریکایی‌ها در متن جدیدی موافقت کردند که در طول دوره مذاکرات از تحریم‌های نفتی صرف نظر کنند.»

فارس گفت پیشنهاد ایران تأکید کرده است که تهران به مدیریت تنگه راهبردی هرمز، یک مجرای انرژی حیاتی که ایران از آغاز جنگ تا حد زیادی آن را بسته نگه داشته است، ادامه خواهد داد.

امروز دوشنبه، شورای عالی امنیت ملی ایران از تشکیل یک نهاد جدید برای مدیریت تنگه هرمز خبر داد.

شورای عالی امنیت ملی در حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس، پستی را به اشتراک گذاشت که در آن گفته شده بود «به‌روزرسانی‌های لحظه‌ای» در مورد عملیات و تحولات در تنگه ارائه خواهد داد.

بعداً در پستی اعلام شد که «نماینده قانونی و رسمی جمهوری اسلامی ایران مسئول مدیریت ترانزیت از طریق تنگه هرمز» است.

این شورا افزود که «ناوبری در منطقه قضایی تعیین‌شده تنگه هرمز» نیازمند «هماهنگی کامل» است و عبور بدون مجوز، غیرقانونی تلقی می‌شود.

در اوایل این ماه، پرس تی‌وی، شبکه انگلیسی زبان ایرانی، اعلام کرد که «سیستمی برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز» ایجاد شده است و کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند، باید از طریق ایمیل دستورالعمل دریافت کنند.

منع عبور کابل‌های اینترنتی

سپاه پاسداران ایران نیز امروز دوشنبه اعلام کرد که کابل‌های فیبر نوری اینترنتی که از این تنگه عبور می‌کنند، می‌توانند تحت سیستم مجوزها قرار گیرند.

سپاه پاسداران در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «پس از اعمال کنترل بر تنگه هرمز، ایران با استناد به حاکمیت مطلق خود بر بستر و زیر بستر دریای سرزمینی خود می‌تواند اعلام کند که تمام کابل‌های فیبر نوری که از این آبراه عبور می‌کنند، منوط به مجوز هستند.»

ای‌اف‌پی/ب.ن