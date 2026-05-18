اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت امور خارجه عراق، نگرانی عمیق خود را از حمله پهپادی به عربستان سعودی ابراز داشت و اعلام کرد که رادارها و سیستم دفاع هوایی عراق هیچ گونه اطلاعاتی درباره پرتاب پهپادها از خاک عراق به آن کشور ثبت نکرده‌اند.

امروز دوشنبه ۱۸ مه، وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را در خصوص اخبار منتشر شده درباره حمله پهپادی به نهادهایی در عربستان سعودی ابراز داشت.

در بیانیه‌ آمده است که جهت‌های مربوطه تحقیق درباره حادثه را آغاز کرده‌اند.

همچنین تأکید شده است «سیستم‌های دفاع هوایی و رادارهای عراق هیچ گونه اطلاعاتی مربوط به پرتاب پهپادها از عراق یا عبور آنها از آسمان عراق را ثبت نکرده‌اند.»

عراق از طرف‌ سعودی خواست که در دست‌یافتن به اطلاعات دقیق و در راستای نهآنها حفظ امنیت و ثبات دو کشور اطلاعات مربوطه را مبادله و همکاری کنند.

وزارت امور خارجه عراق ضمن تأکید بر روابط تاریخی بین دو کشور، اعلام کرد: «موضع عراق در خصوص هر گونه حمله به کشورهای همسایه تغییرناپذیر است و آن را مردود می‌داند. ما به حاکمیت و امنیت ملی کشورها احترام می‌گذاریم و هر رفتاری را که موجب بر هم زدن ثبات منطقه شود یا به روابط آسیب برساند، مردود می‌شماریم.»

روز یکشنبه ترکی المالکی، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی کشورش توانسته‌اند سه پهپاد را که از آسمان عراق وارد آن کشور شده‌اند رهگیری کنند.

