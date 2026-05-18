وزارت بهداشت ایران اعلام کرد کە مجتبی خامنه‌ای تنها بە صورت سطحی مجروح شده است

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت ایران با تأیید زخمی شدن مجتبی خامنه‌ای در جریان حملات ۲۸ فوریه، جزئیاتی از روند درمان وی و وضعیت آسیب‌دیدگان غیرنظامی در جنوب کشور را تشریح کرد.

حسین کرمانپور، مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ایران، جزئیات جدیدی را درباره‌ی حمله‌ی هوایی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) که مراکز حکومتی در تهران را هدف قرار داد، فاش کرد. وی تأیید کرد که مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی ایران، در پی این حادثه با جراحات سطحی به بیمارستان منتقل شده است.

به گزارش وبسایت «همشهری آنلاین»، حسین کرمانپور در جریان سخنرانی در نشست مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در تهران اعلام کرد: این حمله حوالی ساعت ۱۰ صبح ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) رخ داد و محدوده‌ی دفتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اعضای دولت و اقامتگاه رسمی رهبری را هدف قرار داد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد که به دلیل ترافیک سنگین و توقف حرکت خودروها پس از بمباران، ظفرقندی، وزیر بهداشت، ناچار شد با استفاده از موتورسیکلت خود را به بیمارستان سینا در مرکز پایتخت برساند. وی توضیح داد که ساعت ۱۲ ظهر، مدیریت بیمارستان از انتقال مجتبی خامنه‌ای به این مرکز درمانی مطلع شد؛ موضوعی که در ابتدا به دلیل حساسیت‌های بین‌المللی، باعث بروز نوعی سردرگمی در نحوه‌ی اطلاع‌رسانی رسانه‌های رسمی شد.

حسین کرمانپور در خصوص نوع آسیب‌دیدگی مجتبی خامنه‌ای، گزارش‌های مربوط به جراحت‌های عمیق یا نقص عضو وی را رد کرد. وی تأکید کرد که تیم پزشکی یک عمل جراحی کوچک را انجام داده که تنها شامل «چند بخیه‌ی محدود» برای درمان زخمی سطحی در ناحیه‌ی پا بوده است. به گفته‌ی وی، رهبر ایران پس از دریافت مراقبت‌های لازم، بیمارستان را ترک کرده است.

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بحرانی استان هرمزگان در جنوب ایران پرداخت و اظهار داشت: شهر ساحلی «میناب» هدف بمباران قرار گرفته که منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از دانش‌آموزان شده است. وی با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده، این حملات را عامل خسارات انسانی گسترده در این شهر دانست.

حسین کرمانپور همچنین به دشواری‌های لجستیکی و امدادی در شهرهای میناب و بندرعباس اشاره کرد و افزود: این حملات همزمان با وقوع بارندگی‌های شدید و سیلاب بزرگ در منطقه رخ داد که عملیات نجات را با چالش مواجه کرد. در حال حاضر ۹۲ دانش‌آموز مجروح تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

پیش از این، رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید ایران، در جریان حمله‌ی هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل که منجر به کشته شدن پدرش، علی خامنه‌ای شد، به‌شدت مجروح شده است. از زمان آغاز به‌کار مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین پدرش، وی هیچ‌گونه ظهور علنی در انظار عمومی نداشته و تنها به انتشار پیام‌های مکتوب بسنده کرده است؛ موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی وضعیت سلامت و حیات وی را تشدید کرده بود.

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴) رسماً انتخاب مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید اعلام کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که علی خامنه‌ای، رهبر پیشین، در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) در پی حمله‌ی موشکی به تهران جان خود را از دست داد.