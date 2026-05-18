ترامپ میگوید حمله به ایران به درخواست رهبران کشورهای حوزه خلیج به تعویق افتاده است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت که حمله برنامهریزی شده به ایران که قرار بود فردا سهشنبه انجام شود را به درخواست رهبران کشورهای حوزه خلیج در بحبوحه «مذاکرات جدی» با تهران به تعویق انداخته است.
اعلام ناگهانی ترامپ در رسانههای اجتماعی امروز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که ایران اعلام کرد به پیشنهاد جدید ایالات متحده با هدف پایان دادن به جنگ پاسخ داده است.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث»، گفت که «حمله نظامی برنامهریزی شده ما به جمهوری اسلامی ایران که قرار بود فردا انجام شود را به تعویق خواهد انداخت.»
رئیسجمهور آمریکا گفت که رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از او خواستهاند که این کار را انجام دهد، زیرا «مذاکرات اکنون جدی در حال انجام است.»
متحدان خلیج معتقدند که «معاملهای انجام خواهد شد» که شامل «عدم سلاح هستهای برای ایران!» میشود.
ترامپ افزود که به ارتش آمریکا اطلاع داده است «که ما حمله برنامهریزی شده به ایران را فردا انجام نخواهیم داد.»
اما او گفت «به آنها دستور داده است که در صورت عدم دستیابی به توافق قابل قبول، آماده حمله کامل، گسترده و ناگهانی به ایران باشند.»
ترامپ در روزهای پس از بازگشت از سفر به چین برای دیدار با رئیسجمهور شی جین پینگ، مجموعهای از هشدارهای شدید را به ایران داده بود.
او اواخر یکشنبه گفت که «زمان در حال گذر است» و تهدید کرد که اگر توافق صلحی حاصل نشود، «چیزی از ایران باقی نخواهد ماند.»
ایالات متحده و اسرائیل از ۲۸ فوریه درگیر جنگ با ایران بودهاند.
ترامپ برای شکستن بنبست مذاکرات و پایان دادن به درگیری که خاورمیانه را متزلزل کرده و قیمت انرژی را افزایش داده، تلاش کرده است.
دو طرف با وجود آتشبس شکننده در ماه آوریل، تنها یک دور مذاکره در پاکستان برگزار کردهاند.
روز یکشنبه، خبرگزاری فارسِ ایران اعلام کرد که واشینگتن فهرستی پنج مادهای ارائه کرده است که شامل درخواست از ایران برای فعال نگه داشتن تنها یک سایت هستهای و انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده با خلوص بالا به ایالات متحده است.
خبرگزاری فارس گزارش داد که پیشنهاد ایران تأکید دارد که تهران به مدیریت تنگه راهبردی هرمز، یک مجرای انرژی حیاتی که ایران از آغاز جنگ تا حد زیادی آن را بسته نگه داشته است، ادامه خواهد داد.
ترامپ میگوید ایران باید به عنوان بخشی از هرگونه توافقی، تنگه هرمز را باز کند.
