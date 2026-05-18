کتائب حزبالله عراق ارتباط با مردی را که در آمریکا متهم شده است تکذیب کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ کتائب حزبالله، گروه شبهنظامی عراقی، امروز دوشنبه ۱۸ مه، عضویت مردی که متهم به طراحی حملات در ایالات متحده و اروپا بود را تکذیب کرد.
مقامات آمریکایی روز جمعه اتهامات علیه محمد باقر سعد داوود السعدی، ۳۲ ساله، که به عنوان یکی از چهرههای ارشد کتائب حزبالله، که ایالات متحده آن را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد، شناسایی شده است را شرح دادند.
ابو مجاهد العساف، فرمانده امنیتی این گروه، در بیانیهای گفت: «محمد باقر السعدی، ربوده شده، عضو کتائب حزبالله نیست.»
اما او افزود که السعدی «با سری افراشته به کشورش باز خواهد گشت، زیرا او از دوستداران و حامیان مقاومت است.»
طبق پروندههای دادگاه ایالات متحده، السعدی و همکارانش که هویتشان مشخص نیست، حداقل ۱۸ حمله در اروپا و دو حمله در کانادا، از جمله یک حمله با چاقو به دو مرد یهودی در لندن که منجر به مرگ نشد، و چندین حمله آتشسوزی عمدی به کنیسهها در کشورهای دیگر را برنامهریزی و هماهنگ کرده و مسئولیت آن را بر عهده گرفتهاند.
او اخیراً متهم به طراحی حملاتی در ایالات متحده نیز شده است.
وی روز جمعه در دادگاهی در منهتن حاضر شد و به شش فقره جرم از جمله توطئه برای ارائه حمایت مادی به کتائب حزبالله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) متهم شد.
یک منبع ارشد امنیتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که السعدی قبل از انتقال به ایالات متحده در ترکیه دستگیر شد.
کتائب حزبالله بخشی از جنبش فراگیر موسوم به مقاومت اسلامی در عراق است که در طول جنگ خاورمیانه مسئولیت صدها حمله علیه منافع ایالات متحده در عراق و منطقه را بر عهده گرفت.
این حملات از زمان اعلام آتشبس در ماه آوریل متوقف شدهاند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ماه گذشته اعلام کرد که تا ۱۰ میلیون دلار برای دریافت اطلاعات در مورد احمد الحمیداوی، رهبر این گروه، جایزه میدهد.
