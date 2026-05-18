رئیسجمهور ایران: گفتوگو به معنای تسلیم نیست
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیسجمهور ایران، میگوید که «گفتوگو به معنای تسلیم نیست» و ایران «به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم و کشور عقبنشینی نمیکند»
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، امروز دوشنبه ۱۸ مه در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص مذاکرات با آمریکا، پیامی منتشر کرد.
پزشکیان نوشت: «گفتوگو به معنای تسلیم نیست. جمهوری اسلامی ایران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت وارد گفتوگو میشود و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم و کشور عقبنشینی نمیکند.»
رئیسجمهور ایران تأکید کرد: «ما با منطق و با تمام توان، تا پای جان، در خدمت مردم و حافظ منافع و عزت ایران خواهیم بود.»
امروز دوشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی اعلام کرد که کشورش متن جدید دیدگاههای ایران را به آمریکا تحویل داده است. اما او هشدار داد که دو طرف برای رفع اختلافات «زمان زیادی را در اختیار ندارند.»
خبرگزاری آکسیوس نیز اعلام کرد که پیشنهاد جدید ایران برای مذاکرات صلح با آمریکا حاوی تغییرات سطحی بوده و اگرچه تهران تأکید کرده است که به دنبال سلاح هستهای نیست، اما هیچ تعهدی برای توقف غنیسازی اورانیوم یا انتقال اورانیوم غنیسازی شدهاش به آمریکا نداده است.
یک منبع به خبرگزاری تسنیمِ ایران گفت که طرف آمریکایی با رفع موقت تحریمها علیه صنعت نفت ایران تنها در زمان انجام مذاکرات، موافقت کرده است.
