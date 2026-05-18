سفر ولادیمیر پوتین به پکن؛ تحکیم پیوندهای راهبردی روسیه و چین در برابر فشارهای غرب
رئیس جمهور روسیە راهی چین شد
ولادیمیر پوتین در سفری دو روزه وارد چین شد تا با شی جین پینگ دربارهی گسترش همکاریهای اقتصادی، پروژههای کلان انرژی و بحرانهای بینالمللی از جمله جنگ اوکراین گفتگو کند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز سهشنبه ۱۶ مه ۲۰۲۴ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)، سفر رسمی و دو روزهی خود به جمهوری خلق چین را آغاز کرد. این سفر که به دعوت رسمی شی جین پینگ، رئیسجمهور چین صورت گرفته است، با هدف تقویت «مشارکت راهبردی» میان دو قدرت بزرگ جهانی در بحبوحهی تنشهای فزاینده با غرب انجام میشود.
در این سفر، هیئتی بلندپایه از مقامات کرملین، شامل وزیران کلیدی، مسئولان ارشد اقتصادی و مدیران غولهای انرژی روسیه، ولادیمیر پوتین را همراهی میکنند. یکی از محورهای اصلی مذاکرات، نهاییکردن توافقات مربوط به پروژهی خط لولهی گاز «قدرت سیبری ۲» است؛ طرحی راهبردی که روسیه از طریق آن قصد دارد صادرات گاز خود را به جای اروپا، به سوی بازارهای تشنهی انرژی در شرق و بهویژه چین سوق دهد.
بر اساس بیانیهی کاخ کرملین، سران دو کشور در دیدارهای دوجانبهی خود دربارهی طیف گستردهای از مسائل بینالمللی، از جمله تحولات جنگ اوکراین، وضعیت خاورمیانه و همکاریهای امنیتی در چارچوب سازمانهای منطقهای گفتگو خواهند کرد. ناظران سیاسی این دیدار را پیامی روشن به واشینگتن و بروکسل ارزیابی میکنند که نشاندهندهی شکست تلاشها برای انزوای دیپلماتیک مسکو است.
این سفر همچنین با بیست و پنجمین سالگرد امضای معاهدهی «حسن همجواری، دوستی و همکاری» میان مسکو و پکن همزمان شده است؛ پیمانی که به عنوان سنگبنای روابط نوین دو کشور شناخته میشود.