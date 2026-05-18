اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزرات خزانه‌داری آمریکا امروز دوشنبه ۱۸ مه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از شرکت‌های گوتام آدانی، میلیاردر صنعتگر هندی، ۲۷۵ میلیون دلار به ایالات متحده برای حل و فصل تحقیقات در مورد نقض تحریم‌های واشینگتن علیه ایران پرداخت خواهد کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اعلام کرد که این توافق با شرکت آدانی انترپرایزز لیمیتد (AEL)، بخشی از مجموعه شرکت‌های چندملیتی این غول هندی، حاصل شده است.

وزارت خزانه‌داری با اشاره به خرید گاز مایع (LPG) توسط AEL بین نوامبر ۲۰۲۳ و ژوئن ۲۰۲۵، اعلام کرد: «AEL موافقت کرده است که مسئولیت مدنی احتمالی خود را برای ۳۲ مورد نقض آشکار تحریم‌های ایران توسط OFAC حل و فصل کند.»

اعلام این خبر امروز دوشنبه چند روز پس از آن صورت گرفت که آدانی موافقت کرد بدون پذیرش جرم، ۱۸ میلیون دلار غرامت جداگانه در یک پرونده دادگاه مدنی ایالات متحده مرتبط با فساد را بپردازد.

به گفته یکی دیگر از شرکت‌های او، این شرکت موافقت کرده است که بدون پذیرش جرم، ۱۸ میلیون دلار دیگر به عنوان غرامت بپردازد.

در آن پرونده، آدانی متهم به مشارکت در یک طرح رشوه‌خواری ۲۵۰ میلیون دلاری برای مقامات هندی جهت قراردادهای پرسود تأمین انرژی خورشیدی شد.

در بیانیه ایالات متحده در مورد توافق، آمده است که AEL با تحقیقات OFAC همکاری کرده و با اقدامات جبرانی غیرپولی اضافی برای تقویت پایبندی به تحریم‌های ایالات متحده موافقت کرده است.

OFAC اعلام کرد که این تحقیقات بر واردات LPG که از طریق یک تأمین‌کننده مستقر در دبی که ادعا می‌کرد گاز عمان و عراق را صادر می‌کند، ترتیب داده شده بود، متمرکز بود.

در این بیانیه آمده است: "علائم هشدار باید AEL را متوجه می‌کرد که LPG در واقع از ایران سرچشمه گرفته است."

شرکت Adani Enterprises در یک اظهارنامه بورس که امروز دوشنبه ارائه شد، توافق را تأیید کرد و گفت که این توافق در ۱۴ مه اجرا شده است.

گروه آدانی یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تجاری هند است که مشاغلی از بنادر و نیروگاه‌ها گرفته تا کارخانه‌های سیمان و شبکه‌های رسانه را اداره می‌کند.

آدانی، یکی از ثروتمندترین مردان هند، در سال‌های اخیر با اتهامات کلاهبرداری شرکتی و سقوط سهام مواجه شده است. او از متحدان نزدیک نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند است و اهل گجرات، زادگاه نخست‌وزیر، می‌باشد.

هند دومین خریدار بزرگ LPG و چهارمین خریدار بزرگ گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان است که بخش عمده‌ای از آن از طریق خاورمیانه تأمین می‌شود.

