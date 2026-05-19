حملهی مسلحانهی خونین در جنوب ترکیه
یک فرد مسلح در جنوب ترکیه ۶ تن کشته و ۸ نفر دیگر را زخمی زخمی کرد
یک فرد مسلح در استان مرسین پس از قتل همسر سابق خود، با تیراندازی در یک رستوران و مسیر فرار، چندین شهروند را به کام مرگ کشاند و موجی از وحشت ایجاد کرد.
در پی تیراندازی یک فرد مسلح در نزدیکی شهر مرسین واقع در جنوب ترکیه، دستکم ۶ نفر جان خود را از دست دادند و ۸ تن دیگر بهشدت زخمی شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاریهای «آناتولی» و «صباح»، متهم که مردی ۳۷ ساله است، ابتدا همسر سابق خود را به قتل رسانده و سپس با سلاح گرم به سوی مردم آتش گشوده است.
گزارش خبرگزاریهای «DHA» و «IHA» حاکی از آن است که این ضارب با ورود به یک رستوران در منطقه «تارسوس»، مالک و یکی از کارکنان آن را هدف قرار داده و به قتل رسانده است.
وی در حین فرار نیز یک چوپان و یک راننده کامیون را که در مسیرش قرار داشتند، به ضرب گلوله از پای درآورده است.
محمد هان توپال، از کارکنان این رستوران که از ناحیه پا مجروح شده، در تشریح لحظهی حادثه گفت: «او بدون هیچ صحبتی وارد شد؛ ابتدا تصور کردیم میخواهد تلفن همراهش را بیرون بیاورد، اما ناگهان سلاحش را کشید و شروع به تیراندازی کرد.»
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن تأیید آمار تلفات، بر پیگیری جدی این پرونده تأکید کرد، هرچند جزئیات بیشتری از انگیزههای احتمالی ضارب ارائه نداد.
در حال حاضر، نیروهای امنیتی ترکیه با پشتیبانی بالگردهای نظامی، عملیات گستردهای را برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری این قاتل فراری آغاز کردهاند.
این واقعهی تکاندهنده در حالی رخ میدهد که ترکیه در ماههای اخیر شاهد افزایش نگرانکننده خشونتهای مسلحانه بوده است. ماه گذشته نیز دو حمله مشابه توسط نوجوانان رخ داد که در یکی ۱۶ نفر زخمی و در دیگری ۱۰ نفر که اکثر آنها دانشآموز بودند، کشته شدند. طبق آمارهای منتشر شده توسط سازمانهای غیردولتی، میلیونها قبضه سلاح بدون مجوز در اختیار شهروندان ترکیه قرار دارد که به چالشی جدی برای امنیت عمومی این کشور تبدیل شده است.