وضعیت اضطراری در عراق؛ موج گردوغبار صدها نفر را راهی مراکز درمانی کرد
وزارت بهداشت عراق اعلام کرد که به دلیل وقوع توفان شدید شن در چندین استان، بیش از ۲۰۰ مورد تنگینفس ثبت شده و تمامی بیمارستانها در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
صالح مهدی حسناوی، وزیر بهداشت عراق، روز سهشنبه ۱۶ مه ۲۰۲۴ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)، از بستری شدن دستکم ۲۲۶ شهروند به دلیل مشکلات حاد تنفسی ناشی از موج جدید گردوغبار خبر داد. این توده که از بیابانهای غربی آغاز شده، دید افقی را در بسیاری از شهرهای عراق و مناطق مرزی به شدت کاهش داده است.
وزارت بهداشت با صدور بیانیهای اعلام کرد که صالح مهدی حسناوی دستورات لازم را برای بسیج تمامی امکانات فضاهای اورژانس، آمبولانسها و تأمین ذخایر اکسیژن کافی در بیمارستانها صادر کرده است. همچنین به تمامی کادرهای پزشکی و پرستاری ابلاغ شده است که برای ارائهی خدمات فوری به آسیبدیدگان در محل کار خود حاضر باشند.
مدیریت عملیات و فوریتهای پزشکی عراق گزارش داد که بیشترین آمار مبتلایان مربوط به افرادی است که دارای بیماریهای زمینهای نظیر آسم و نارساییهای قلبی هستند. مقامات بهداشتی از شهروندان، بهویژه کودکان و سالمندان، خواستهاند تا زمان فروکش کردن غبار، از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. کارشناسان محیطزیست، خشکسالیهای پیدرپی و تغییرات اقلیمی را عامل اصلی تکرار این پدیدهی مخرب در عراق و منطقه میدانند.