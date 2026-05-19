تأکید فراکسیون پارت دموکرات کوردستان بر ضرورت فعالسازی پارلمان در شرایط حساس منطقه
فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در سی و چهارمین سالگرد نخستین انتخابات پارلمانی، فعالسازی این نهاد قانونگذاری را ضرورتی ملی و قانونی برای صیانت از حقوق مردم و کیان اقلیم کوردستان دانست.
به گزارش وبسایت خبری، فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان کوردستان، روز سهشنبه ۱۹ مه ۲۰۲۶ (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با صدور بیانیهای به مناسبت سی و چهارمین سالگرد برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی، این مناسبت تاریخی را گرامی داشت. این فراکسیون، سالگرد مذکور را یکی از مهمترین ایستگاههای پیریزی ساختار سیاسی، قانونی و نهادینهی اقلیم کوردستان توصیف کرد.
در بیانیهی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان آمده است که پارلمان کوردستان به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی، رکن اصلی تبدیل ارادهی شهروندان به منبع قدرت و مشروعیت محسوب میشود. این فراکسیون تأکید کرد که صیانت از جایگاه پارلمان، در واقع محافظت از کیان اقلیم کوردستان و حقوق قانونی مردم کورد در عراق است؛ دستاوردهایی که با مبارزات طولانی، فداکاریهای بیشمار و پافشاری ملت کورد حاصل شده است.
این فراکسیون ضمن استقبال از هرگونه ابتکارعمل جهت فعالسازی مجدد پارلمان کوردستان، خاطرنشان کرد که این اقدام یک ضرورت ملی، قانونی و نهادی است. در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده است که با توجه به شرایط حساس و پیچیدهی منطقه، اقلیم کوردستان بیش از هر زمان دیگری به پارلمانی کارا و فعال برای محافظت از منافع عالی خود و رویارویی با چالشهای پیشرو نیاز دارد.
فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پایان با ادای احترام به مقام شامخ شهدایی که در راه تأسیس و حفظ کیان اقلیم کوردستان جان خود را فدا کردهاند، بار دیگر بر لزوم پایداری و فعالیت مستمر پارلمان کوردستان به عنوان دستاوردی قانونی جهت خدمترسانی به شهروندان تأکید کرد.