آلمان مجموعه‌ای سرباز و سامانه‌های پدافند موشکی پاتریوت راهبردی را به خاک ترکیه اعزام می‌کند

3 ساعت پیش

وزارت دفاع آلمان اعلام کرد در راستای تقویت بنیه‌ی دفاعی جناح جنوب شرقی ناتو، ۱۵۰ سرباز و سامانه‌های پدافند موشکی پاتریوت را راهبردی به خاک ترکیه اعزام می‌کند.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، رسماً اعلام کرد که این کشور در چارچوب برنامه‌های راهبردی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مسئولیت حفاظت از حریم هوایی ترکیه را بر عهده می‌گیرد. طبق این طرح، استقرار تجهیزات و نیروهای آلمانی در روزهای آینده آغاز خواهد شد و این واحدها در اوایل ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

این نیروهای آلمانی جایگزین واحدهای ارتش ایالات متحده آمریکا خواهند شد که پیش‌تر در این منطقه مستقر بودند. مأموریت مذکور تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) تحت فرماندهی شبکه‌ی دفاعی ناتو و با هماهنگی کامل ارتش ترکیه ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع آلمان تأکید کرد که این اقدام نشان‌دهنده‌ی پذیرش مسئولیت بیشتر از سوی برلین برای تضمین امنیت متحدان و ارتقای توان بازدارندگی در منطقه است.

ترکیه به عنوان یکی از اعضای کلیدی ناتو، طی سال‌های گذشته به دلیل ناامنی در مرزهای جنوبی خود، بارها خواستار استقرار سامانه‌های پدافندی پیشرفته از سوی شرکای خود شده است. این نخستین بار نیست که ارتش آلمان به چنین درخواستی پاسخ می‌دهد؛ پیش از این نیز در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ میلادی، آلمان سامانه‌های پاتریوت خود را در شهر مرعش (ماراش) واقع در شمال کوردستان مستقر کرده بود.

بازگشت نیروهای آلمانی در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵ شمسی) بخشی از استراتژی نوین ناتو برای صیانت از آسمان کشورهای عضو در برابر تهدیدات خارجی و توزیع متوازن نیروها میان اعضای این پیمان است. این جابه‌جایی نیرو، علاوه بر جنبه‌های فنی و نظامی، پیامی سیاسی مبنی بر همبستگی اعضای ناتو در قبال چالش‌های امنیتی خاورمیانه و حوزه‌ی مدیترانه تلقی می‌شود.