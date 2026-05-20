ترامپ میگوید تهران خواهان توافق صلح است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هشدار داد که ایالات متحده ممکن است دوباره به ایران حمله کند - یک روز پس از آنکه او گفت که به امید توافق صلح، حمله بزرگی را متوقف کرده است - اما تهران تهدید کرد که اگر او به حمله ادامه دهد، "جبهههای جدیدی" را باز خواهد کرد.
ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که تنها "یک ساعت" با از سرگیری حملات واشینگتن به ایران فاصله داشته است، پیش از آنکه دستور را به تعویق بیندازد. این اظهارات پس از هفتهها آتشبس شکننده و مذاکرات برای پایان دادن به جنگ که از 28 فوریه آغاز شد، بیان شد.
او گفت: "شما میدانید مذاکره با کشوری که آنها را به شدت کتک میزنید چگونه است. آنها به میز مذاکره میآیند، التماس میکنند که به توافق برسند. امیدوارم مجبور به جنگ نشویم، اما ممکن است مجبور شویم ضربه بزرگی به آنها وارد کنیم. هنوز مطمئن نیستم."
بسیاری از ناظران، برداشت ترامپ از پویایی قدرت را رد میکنند و خاطرنشان میکنند که تهران توانسته است از طریق کنترل تنگه حیاتی هرمز، اهرم فشاری اعمال کند که باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده است.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش ایران، هشدار داد که اگر ایالات متحده حملات خود را از سر بگیرد، جمهوری اسلامی «جبهههای جدیدی» علیه ایالات متحده باز خواهد کرد.
وی افزود که ارتش ایران از آتشبس به عنوان فرصتی «برای تقویت قابلیتهای رزمی خود» استفاده کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اوایل روز چهارشنبه با اشاره به گزارش کنگره ایالات متحده در مورد تلفات جنگی هواپیماها، گفت که نیروهای ایرانی اولین کسانی هستند که یک جت جنگنده F-35 آمریکایی را سرنگون کردهاند.
عراقچی در پلتفرم ایکس نوشت: «با درسهایی که آموختهایم و دانشی که به دست آوردهایم، بازگشت به جنگ با شگفتیهای بسیار بیشتری همراه خواهد بود.»
ترامپ در صورت عدم توافق، ضربالاجل چند روزه برای از سرگیری حملات ارائه داد.
او گفت: «من میگویم دو یا سه روز، شاید جمعه، شنبه، یکشنبه، چیزی، شاید اوایل هفته آینده، یک دوره زمانی محدود.»
ترامپ روز دوشنبه گفت که رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج از او خواستهاند که حمله را در آخرین لحظه به تعویق بیندازد.
جی دی ونس، معاون ترامپ، که در مذاکرات شکست خورده پاکستان با ایران شرکت کرده بود، گفت که ایالات متحده "آماده جنگ" است، اما برای یک راه حل دیپلماتیک ابراز امیدواری کرد.
ونس در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: "پیشرفتهای خوبی حاصل شده است، اما ما فقط به کار خود ادامه خواهیم داد و در نهایت یا به توافق خواهیم رسید یا نخواهیم رسید."
ترامپ پیش از این آتش بس را به طور نامحدود تمدید کرده و روشن کرده بود که میخواهد از جنگی خارج شود که ثابت شده یک مسئولیت سیاسی است، زیرا آمریکاییها هزینه بیشتری برای پر کردن باک خودروهای خود پرداخت میکنند، از جنگ ناامید شدهاند و به انتخابات کنگره در ماه نوامبر چشم دوخته اند.
کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در پلتفرم ایکس نوشت که اظهارات ترامپ به این معنی است که رهبر ایالات متحده "یک "تهدید" را "فرصتی برای صلح" مینامد!"
محکومیت حمله به نیروگاه هستهای
از زمان برقراری آتشبس در ۸ آوریل، تهران و واشینگتن تنها یک دور مذاکره با حضور ونس برگزار کردهاند.
تهران در مذاکرات خواستههای عمدهای از جمله آزادسازی داراییهای مسدود شده خود در خارج از کشور، لغو تحریمهای طولانی مدت و غرامت جنگ را مطرح کرده است.
ایران همچنین فشار نظامی را افزایش داده است.
امارات متحده عربی هفته گذشته از حمله پهپادی به نیروگاه هستهای بَرَکه به شدت نگران شد. این کشور روز سهشنبه اعلام کرد که این حمله از خاک عراق انجام شده است، جایی که ایران از گروههایی که متهم به حمله به کشورهای حوزه خلیج در طول جنگ هستند، حمایت میکند.
شورای امنیت سازمان ملل روز سهشنبه این حمله را محکوم کرد. روسیه که اغلب از ایران دفاع میکند، به سایر اعضا پیوست.
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، گفت: "حملاتی که تأسیسات هستهای صلحآمیز را در هر کشوری از جهان هدف قرار میدهند کاملاً غیرقابل قبول هستند."
حملات بیشتر اسرائیل به لبنان
ایران همچنین خواستار پایان حملات اسرائیل به لبنان شده است که در تلافی حملات گروه حزبالله مورد حمایت ایران به اسرائیل آغاز شد.
به گفته وزارت بهداشت لبنان، ارتش اسرائیل روز سهشنبه مجموعهای از حملات را در سراسر لبنان انجام داد که منجر به کشته شدن ۱۹ نفر شد.
این وزارتخانه اعلام کرد که در یک حمله، در شهر دیر قانون النهر در منطقه صور، ۱۰ نفر از جمله سه کودک و سه زن کشته شدند.
ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که یک پهپاد شلیک شده از لبنان را رهگیری کرده است.
اسرائیل و دولت مرکزی لبنان دو بار آتشبس با میانجیگری آمریکا را تمدید کردهاند، اما اسرائیل میگوید که این آتشبس شامل حملاتش به حزبالله نمیشود.
در یکی از نشانههای احتمالی پیشرفت دیپلماتیک، یک گروه حقوق بشری اعلام کرد که یک شهروند ایرانی دارای اقامت دائم آمریکا از زندان آزاد و به ایالات متحده بازگشته است.
خبرگزاری فعالان حقوق بشر اعلام کرد که شهاب دلیلی پس از محکومیت به اتهام «همکاری با یک دولت متخاصم» ۱۰ سال زندان را گذرانده است.
ایافپی/ب.ن