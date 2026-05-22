مذاکرات فرسایشی ایران و آمریکا در آستانهی بنبست کامل قرار گرفت
درآستانهی بنبست دیپلماتیک بین ایران آمریکا، ترامپ بە طور اضطراری به کاخ سفید بازگشته است
در حالی که مذاکرات میان ایران و ایالات متحده به بنبست رسیده است، دونالد ترامپ با لغو برنامههای شخصی و اشاره به «پروندهی ایران»، برای تصمیمگیری دربارهی تقابل نظامی احتمالی به واشینگتن بازگشت.
گزارشهای رسیده از منابع دیپلماتیک حاکی از آن است که تیمهای مذاکرهکنندهی ایران و ایالات متحده، علیرغم تبادل روزانهی پیشنویسها، به هیچ توافق نهایی دست نیافتهاند. یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکنندهی ایران اعلام کرد که با وجود پیشرفت در برخی مسائل، تا زمانی که تمامی موارد اختلافی حلوفصل نشود، هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
در همین راستا، وبسایت آمریکایی «اکسیوس» به نقل از یک مقام رسمی، روند مذاکرات را «بسیار فرسایشی» توصیف کرد و افزود که تاکنون پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است.
این بنبست دیپلماتیک در حالی رخ میدهد که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، تأکید کرده است سفر عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان به تهران، الزماً به معنای رسیدن مذاکرات با ایالات متحده به مرحلهی سرنوشتساز نیست.
بازگشت اضطراری دونالد ترامپ و آمادگی نظامی آمریکا
در پی تداوم اختلافات، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با لغو سفر خود به نیوجرسی، بهصورت ناگهانی به واشینگتن بازگشت. او در حساب کاربری خود در «تروث سوشیال» اعلام کرد که به دلیل «شرایط حساس حکومتی و عشق به آمریکا»، در مراسم عروسی پسرش (جونیور) شرکت نخواهد کرد و حضور خود در کاخ سفید را در این مقطع ضروری میداند.
دونالد ترامپ پیشتر در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سندی تحت عنوان «پروندهی ایران»، از احتمال انجام یک «عملیات نظامی بزرگ و نهایی» برای پایان دادن به بحران سخن گفته بود. همزمان، شبکهی «سیبیاس» (CBS) به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ارتش ایالات متحده در حال آمادهسازی برای حملهی احتمالی به ایران در اواخر این هفته است.
تنشهای فعلی ریشه در وقایع ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) دارد؛ زمانی که حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به خاک ایران منجر به کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نظامی شد. در واکنش به این اقدام، ایران پایگاههای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داد و بلافاصله تنگهی هرمز را مسدود کرد.
در ادامهی این رویارویی، ایالات متحده از تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) بنادر ایران را تحت محاصره قرار داده و تهران نیز همچنان بر انسداد تنگهی هرمز به عنوان یک اقدام راهبردی تأکید دارد. اگرچه دونالد ترامپ پس از بازگشت از سفر چین، نشستهای متعددی را با مشاوران ارشد خود برگزار کرده، اما تاکنون تصمیم نهایی دربارهی آغاز یک جنگ تمامعیار یا بازگشت به میز مذاکرات اتخاذ نشده است.