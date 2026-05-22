نخستوزیر اقلیم کوردستان راهی بغداد شد
در سفر مسرور بارزانی به بغداد بە موضوع حل پروندههای معلق پرداخته خواهد شد
مسرور بارزانی در صدر هیئتی بلندپایه برای دیدار با مقامات ارشد دولت فدرال و رهبران جریانهای سیاسی عراق، اربیل را به مقصد بغداد ترک کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، صبح امروز شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵)، در رأس هیئتی عالیرتبه از طریق فرودگاه بینالمللی اربیل عازم بغداد، پایتخت عراق شد. این سفر با هدف انجام دیدارهای دیپلماتیک و بررسی پروندههای مهم میان اربیل و بغداد صورت میگیرد.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در این سفر دوروزه، با علی زیدی، نخستوزیر جدید دولت فدرال، هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان و فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفتگو خواهد کرد. برنامهی این سفر همچنین شامل نشستهای جداگانه با شماری از رهبران تاثیرگذار جریانهای سیاسی شیعه و سنی است که نقشی کلیدی در فرآیند سیاسی عراق ایفا میکنند.
بر اساس بیانیهی رسمی دولت اقلیم کوردستان، محور اصلی این گفتگوها بررسی آخرین تحولات و دگرگونیهای اوضاع عمومی عراق و منطقه خواهد بود. همچنین دو طرف دربارهی حلوفصل نهایی مشکلات معلق میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال، با تاکید بر پایبندی به اصول قانون اساسی عراق، تبادلنظر خواهند کرد.
این سفر در حالی انجام میشود که تلاشها برای دستیابی به یک تفاهم جامع و راهبردی جهت رفع اختلافات مالی و حقوقی میان مرکز و اقلیم وارد مرحلهی تازهای شده است.