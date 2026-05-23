مسرور بارزانی طی سفری دو روزه به پایتخت عراق فدرال سفر کرده است

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵)، در بدو ورود به بغداد با علی فالح زیدی، نخست‌وزیر دولت فدرال، دیدار و گفتگو کرد. این سفر رسمی که دو روز به طول خواهد انجامید، با هدف تقویت همکاری‌های راهبردی و رایزنی درباره‌ی پرونده‌های مشترک میان اربیل و بغداد انجام شده است.

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در اولین روز از برنامه‌ی کاری خود، پس از نشست با علی فالح زیدی، با شماری از شخصیت‌های برجسته‌ی سیاسی و حکومتی عراق دیدار می‌کند. طبق برنامه‌ی تنظیم‌شده، مسرور بارزانی با هیبت حلبوسی، فایق زیدان، مثنی سامرائی، محمد حلبوسی، هادی عامری، حیدر عبادی، فالح فیاض و احمد اسدی گفتگو خواهد کرد. محور این دیدارها بررسی آخرین پەرەسەندن‌های سیاسی و امنیتی در سطح کشور و منطقه است.

در دومین روز از این سفر، مسرور بارزانی سلسله دیدارهای خود را با مقامات و رهبران جریان‌های سیاسی ادامه خواهد داد. بر این اساس، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با خمیس خنجر، قاسم اعرجی، محمد شیاع سودانی، نوری مالکی، قیس خزعلی، عادل عبدالمهدی، همام حمودی، اسعد عیدانی و ایاد علاوی نشست‌هایی جداگانه برگزار می‌کند.

در این نشست‌های فشرده، موضوعاتی همچون وضعیت عمومی منطقه، آخرین تحولات سیاسی و ضرورت تکمیل کابینه‌ی وزارتی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. این سفر به عنوان پیامی روشن از حسن نیت دولت اقلیم کوردستان برای حل‌وفصل تمامی مسائل و چالش‌های موجود با دولت مرکزی، بر مبنای بنود قانون اساسی عراق توصیف شده است.