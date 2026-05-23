تأکید مسرور بارزانی بر حمایت از دولت جدید عراق در دیدار با علی فالح زیدی

4 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در دیدار با نخست‌وزیر جدید عراق، بر پشتیبانی همه‌جانبه‌ی اربیل از دولت فدرال برای خدمت‌رسانی به تمام شهروندان و طیف‌های مختلف کشور تأکید کرد.

روز شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵)، در چارچوب سفر رسمی خود به بغداد، با علی فالح زیدی، نخست‌وزیر جدید دولت فدرال دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که بر اساس بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان برگزار شد، مسرور بارزانی ضمن تبریک آغاز به کار نخست‌وزیر جدید، حمایت کامل دولت اقلیم کوردستان را از برنامه‌های دولت وی اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید در راستای خدمت‌رسانی به تمامی شهروندان و مؤلفه‌های مختلف عراق، بدون تبعیض، به موفقیت دست یابد.

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در بخش دیگری از این دیدار، بر اهمیت حل‌وفصل ریشه‌ای مشکلات میان اربیل و بغداد تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که این راهکارها باید بر مبنای قانون اساسی و با احترام کامل به جایگاه فدرالیِ اقلیم کوردستان تدوین و اجرایی شوند.

در مقابل، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر دولت فدرال، ضمن ابراز خرسندی از سفر مسرور بارزانی به بغداد، تأکید کرد که تمامی طرف‌ها در این کشور شریک هستند. وی هدف دولت خود را حل اختلافات، دستیابی به توافقات پایدار و خدمت‌رسانی متوازن به همه‌ی شهروندان عنوان کرد. دو طرف در پایان بر تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌های راهبردی میان هر دو دولت برای عبور از چالش‌ها و موانع پیش رو توافق کردند.