مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در سفری دو روزه به بغداد، با نخست‌وزیر جدید و رهبران ارشد سیاسی عراق درباره‌ی حقوق دستوری اقلیم و تکمیل کابینه‌ی دولت فدرال گفتگو می‌کند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، پیش‌ازظهر روز شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵)، در راس هیئتی بلندپایه از مقامات حکومتی وارد بغداد شد.

این سفر که دو روز به طول خواهد انجامید، با هدف انجام مجموعه‌ای از دیدارهای دیپلماتیک و سیاسی با مقامات ارشد دولت فدرال و رهبران جریان‌های مختلف عراقی برنامه‌ریزی شده است.

تأکید بر حقوق قانونی و تکمیل کابینه‌ی فدرال

بر اساس بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی در نخستین روز از سفر خود با علی زیدی، نخست‌وزیر جدید عراق دیدار می‌کند. محور اصلی این گفتگوها، حل‌وفصل پرونده‌های معلق میان اربیل و بغداد بر پایه‌ی قانون اساسی و تأکید بر تأمین حقوق دستوری اقلیم کوردستان است.

با توجه به اینکه هنوز ۹ وزارتخانه در کابینه‌ی علی زیدی بلاتکلیف هستند و نیاز به کسب رأی اعتماد دارند، رایزنی درباره‌ی تکمیل ساختار دولت جدید بخش مهمی از این مذاکرات را تشکیل می‌دهد. نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در این دیدارها با اشاره به اجرای تمامی تعهدات از سوی طرف کوردی، بر لزوم دریافت حقوق قانونی و دستوری اقلیم تأکید خواهد کرد.

دیدارهای فشرده با سران جریان‌های سیاسی و مقامات ارشد

برنامه‌ی کاری این سفر راهبردی شامل دیدارهای گسترده با مقامات قضایی، پارلمانی و رهبران احزاب سیاسی شیعه و سنی است. مسرور بارزانی در روز نخست علاوه بر نخست‌وزیر، با هیبت حلبوسی (رئیس پارلمان) و فایق زیدان (رئیس شورای عالی قضایی) دیدار می‌کند. وی همچنین با چهره‌های برجسته‌ی سیاسی از جمله مثنی سامرائی، محمد حلبوسی، هادی عامری، حیدر عبادی، فالح فیاض و احمد اسدی به گفتگو خواهد نشست.

در دومین روز از این سفر، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با مقامات و شخصیت‌های تأثیرگذاری همچون خمیس خنجر، قاسم اعرجی، محمد شیاع سودانی، نوری مالکی، قیس خزعلی، عادل عبدالمهدی، همام حمودی، اسعد عیدانی و ایاد علاوی دیدار می‌کند.

هدف از این نشست‌های همه‌جانبه، بررسی آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه، تقویت ثبات و نشان دادن حسن نیت اربیل برای حل ریشه‌ای تمامی اختلافات با دولت فدرال عنوان شده است. این سفر در زمانی صورت می‌گیرد که هماهنگی میان دولت اقلیم کوردستان و بغداد برای عبور از چالش‌های پیش‌ رو، بیش از هر زمان دیگری ضروری ارزیابی می‌شود.