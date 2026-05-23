نخست‌وزیر با رئیس پارلمان عراق دیدار کرد

2 ساعت پیش

در دیدار نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و رئیس پارلمان عراق، بر ضرورت تصویب قوانین ملی که ضامن حقوق تمامی مؤلفه‌ها و حافظ ساختار فدرالیِ اقلیم کوردستان باشد، تأکید شد.

امروز شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در جریان سفر به بغداد، با هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق دیدار و گفتگو کرد.

طبق بیانیه‌ی صادر شده از سوی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست بر جایگاه کلیدی پارلمان به عنوان یک نهاد راهبردی برای قانون‌گذاری در راستای خدمت به مردم و حل بحران‌ها تأکید شد. طرفین توافق کردند که حل مسائل معلق میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال باید در اولویت فعالیت‌های قانونی قرار گیرد.

در این دیدار، مسرور بارزانی و هیبت حلبوسی بر لزوم تدوین و تصویب مجموعه‌ای از پڕۆژه‌قوانین ملی تأکید کردند که حقوق تمامی طیف‌های جامعه را بر اساس احترام به نظام فدرالی و جایگاه قانونی اقلیم کوردستان تضمین کند.

رئیس پارلمان عراق و نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان خاطرنشان کردند که تعامل میان نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی می‌تواند مسیر رسیدن به توافقات پایدار را هموار کرده و از حقوق اساسی همه‌ی شهروندان در چارچوب قانون اساسی صیانت کند.