نیویورک پست از طرح ترور دختر ترامپ پرده برداشت

3 ساعت پیش

یک رعضو بازداشت‌‌شده‌ی کتائب حزب‌الله عراق به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور دختر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با هدف انتقام‌جویی از کشته شدن قاسم سلیمانی، به ایالات متحده مسترد شد.

به گزارش نشریه‌ی آمریکایی «نیویورک پست»، محمد باقر سعد داود ساعدی، از فرماندهان ارشد گروه کتائب حزب‌الله عراق، طرحی را برای ترور ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، تدوین کرده بود. این اقدام به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای انتقام‌جویی از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران صورت گرفته است که در اوایل سال ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸) به دستور دونالد ترامپ در بغداد کشته شد.

ساعدیِ ۳۲ ساله، در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۴ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) در کشور ترکیه بازداشت و سپس به مقامات ایالات متحده تحویل داده شد. بر اساس بیانیه‌ی وزارت دادگستری آمریکا، این متهم با ۱۸ مورد اتهام مربوط به انجام حملات و تلاش برای ترور در سراسر اروپا و ایالات متحده روبرو است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید تاکنون از پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها درباره‌ی جزئیات این نقشه‌ی ترور خودداری کرده است.

انتفاض قنبر، معاون پیشین وابسته‌ی نظامی در سفارت عراق در واشینگتن، در این باره اظهار داشت که ساعدی پس از کشته شدن سلیمانی، به صراحت اعلام کرده بود که برای ویران کردن «خانه‌ی ترامپ»، باید ایوانکا ترامپ کشته شود. قنبر تأکید کرد که این عضو ارشد کتائب حزب‌الله، نقشه‌ی دقیق محل سکونت ایوانکا ترامپ در ایالت فلوریدا را در اختیار داشته است.

ساعدی همچنین پیش‌تر در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس»، نقشه‌ی منطقه‌ای در فلوریدا که محل سکونت ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر است را منتشر کرده بود. وی در پیامی تهدیدآمیز نوشته بود: «به آمریکایی‌ها می‌گویم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخ‌ها و نه سرویس‌های مخفی نخواهند توانست از شما محافظت کنند؛ ما در مرحله‌ی نظارت و تحلیل هستیم و انتقام ما تنها به زمان نیاز دارد.»

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، ساعدی در چندین حمله‌ی دیگر علیه اهداف آمریکایی و یهودی نقش داشته است. از جمله این موارد می‌توان به آتش‌سوزی در بانک «نیویورک ملون» در آمستردام در ماه مارس، حمله‌ی با سلاح سرد به دو شهروند یهودی در لندن در ماه آوریل و تیراندازی به ساختمان کنسولگری آمریکا در تورنتو در ماه مارس اشاره کرد.

وی همچنین مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی برای حمله به مراکز یهودی، از جمله بمب‌گذاری در کنیسه‌ای در شهر لیژ بلژیک و آتش‌سوزی در کنیسه‌ای در روتردام هلند را بر عهده گرفته است. این اقدامات به عنوان واکنشی به تنش‌های جاری در خاورمیانه توصیف شده است.

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در ژانویه‌ی ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸) طی یک حمله‌ی پهپادی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. از آن زمان، گروه‌های مسلح هم‌سو با ایران بارها تهدید کرده‌اند که مقامات ارشد آمریکایی و اعضای خانواده‌ی دونالد ترامپ را به تلافی این اقدام هدف قرار خواهند داد. این پرونده بار دیگر بر تداوم تهدیدات امنیتی علیه مقامات پیشین ایالات متحده تأکید دارد.