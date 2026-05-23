مسرور بارزانی: موضوع حقوق کارکنان اقلیم کوردستان نباید با مسائل سیاسی درآمیزد

معیشت مردم کوردستان باید هم‌طراز با سایر مناطق عراق و به دور از تنش‌های سیاسی تأمین شود

3 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با مثبت ارزیابی کردن دیدارهای خود در بغداد، اعلام کرد که معیشت مردم کوردستان باید هم‌طراز با سایر مناطق عراق و به دور از تنش‌های سیاسی تأمین شود.

امروز شنبه ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در یک کنفرانس خبری در بغداد، نتایج دیدارهای خود با نخست‌وزیر و رئیس پارلمان عراق را مثبت و سازنده توصیف کرد.

مسرور بارزانی تصریح کرد که در این نشست‌ها، جزئیات روابط میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال با تمرکز بر حفظ حقوق قانونی و دستاوردهای دستوری اقلیم مورد بحث قرار گرفته است. وی افزود: «درک مشترک و مناسبی درباره‌ی مسائل مورد مناقشه وجود دارد و در ادامه‌ی این سفر، گفتگوهای بیشتری با جریان‌های سیاسی خواهیم داشت.»

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در خصوص پرونده‌ی حقوق کارکنان اقلیم اظهار داشت: «موضع ما صریح است؛ موضوع حقوق نباید با هیچ مسئله‌ی دیگری آمیخته شود. وضعیت حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان باید مشابه سایر شهروندان عراقی باشد و امنیت معیشتی آنان تضمین گردد.»

این سفر دو روزه که با هدف حل پرونده‌های معلق میان اربیل و بغداد انجام شده است، شامل برنامه‌ی فشرده‌ای از دیدارهاست. مسرور بارزانی در روز نخست با مقاماتی نظیر هیبت حلبوسی، فایق زیدان، مثنی سامرایی، محمد حلبوسی، هادی عامری، حیدر عبادی، فالح فیاض و احمد اسدی دیدار می‌کند.

در روز دوم نیز دیدارهایی با خمیس خنجر، قاسم اعرجی، محمد شیاع سودانی، نوری مالکی، قیس خزعلی، عادل عبدلمهدی، همام حمودی، اسعد عیدانی و ایاد علاوی برنامه‌ریزی شده است. محور این گفتگوها تحولات منطقه، تکمیل کابینه‌ی دولتی و نشان دادن حسن نیت برای حل اختلافات بر اساس قانون اساسی است.