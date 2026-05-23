تأکید نچیروان بارزانی و عباس عراقچی بر گسترش همکاریهای راهبردی و امنیت مرزی
رئیس اقلیم کوردستان و وزیر امور خارجهی ایران تلفنی گفتگو کردند
رئیس اقلیم کوردستان و وزیر امور خارجهی ایران در تماسی تلفنی، توسعهی روابط اقتصادی، تقویت امنیت مرزها و ضرورت حفظ ثبات در خاورمیانه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران، شامگاه ۲۲ مه ۲۰۲۶ (۱ خرداد ۱۴۰۵)، در تماسی تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.
در این تماس، دو طرف دربارهی توسعهی روابط عراق و اقلیم کوردستان با جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در حوزهی مبادلات اقتصادی و تجاری رایزنی کردند. همچنین تقویت هماهنگیهای دوجانبه بهمنظور حفظ امنیت مرزها و مقابله با تهدیدات مشترک، از محورهای اصلی این گفتگو بود.
نچیروان بارزانی و عباس عراقچی در این گفتگوی تلفنی، بر لزوم ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه تأکید کردند. طرفین با اشاره به پیوندهای جغرافیایی و اقتصادی، تقویت هماهنگیهای امنیتی در مناطق مرزی و مبارزه با تروریسم را برای ثبات هر دو طرف، امری راهبردی توصیف کردند.
وزیر امور خارجهی ایران و رئیس اقلیم کوردستان همچنین بر اهمیت گسترش افقهای همکاری در زمینههای مختلف که تأمینکنندهی منافع مشترک باشد، پافشاری کردند.
بخش دیگری از این گفتگو به بررسی آخرین تحولات منطقه اختصاص داشت. نچیروان بارزانی و عباس عراقچی بر اهمیت تلاشهای هماهنگ کشورهای منطقه برای نهادینهسازی صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید کردند.
در پایان این تماس تلفنی، طرفین بر تداوم رایزنیها و تبادل نظر در خصوص مسائل دارای اهمیت مشترک و تقویت مناسبات میان اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران توافق کردند.