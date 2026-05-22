رایزنی وزیران امور خارجهی عراق و ایران در مورد تحولات پیش رو
وزیران خارجهی عراق و ایران بر ضرورت ثبات و پایان درگیریها در منطقه تأکید کردند
فواد حسین در گفتگو با عباس عراقچی، ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت در مذاکرات تهران و واشینگتن، بر لزوم توقف درگیریهای نظامی در تنگهی هرمز و لغو تحریمهای ایران تأکید کرد.
دفتر رسانهای وزارت امور خارجهی عراق در بیانیهای اعلام کرد که امروز شنبه، ۲۳ مه ۲۰۲۶ (۲ خرداد ۱۴۰۵)، فواد حسین، وزیر امور خارجهی عراق تماسی تلفنی از سوی عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران دریافت کرده است. در این گفتگو، عباس عراقچی ضمن تبریک انتخاب مجدد فواد حسین به عنوان وزیر امور خارجه، وی را در جریان آخرین تحولات مربوط به مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن و پیشرفتهای بهدستآمده در دور اخیر گفتگوها قرار داد.
طرفین در این تماس تلفنی بر اهمیت نقش کشور پاکستان در پیشبرد روند مذاکرات تأکید و از تلاشهای این کشور قدردانی کردند. همچنین در این گفتگو به اهمیت مشارکت کشور قطر در مرحلهی کنونی گفتگوها اشاره شد. فواد حسین نیز ضمن سپاسگزاری از همتای ایرانی خود برای ارائهی جزئیات و پیشنهادهای مطرحشده در مذاکرات، از رویکردهای مثبت موجود در این فرایند ابراز خرسندی کرد.
وزیر امور خارجهی عراق در بخش دیگری از این گفتگو، تلاشهای عباس عراقچی برای پیشبرد روند مذاکرات را ستود و بر ضرورت پایان دادن به اقدامات نظامی در تنگهی هرمز در سریعترین زمان ممکن تأکید کرد. وی همچنین خواستار تلاش برای رفع تحریمهای اعمالشده علیه ایران شد و ابراز امیدواری کرد که شنیدن اخبار مثبت از این گفتگوها، منجر به پایان جنگ، بازگشت ثبات و برقراری زندگی عادی برای ملتهای منطقه شود.