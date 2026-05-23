جناحهای سیاسی عراق: موفقیت دولت جدید بغداد در گرو حل اختلافات با اقلیم کوردستان است
جناحهای سیاسی عراق سفر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان به بغداد را گامی بسیار مهم ارزیابی کرده و تأکید میکنند که بدون هماهنگی و حل ریشهای اختلافات با اقلیم کوردستان، کابینه جدید عراق به موفقیت دست نخواهد یافت.
جریانهای سیاسی شیعه و سنی، این سفر نخستوزیر اقلیم کوردستان را اقدامی مهم و استراتژیک دانسته و اظهار داشتند: این سفر نشاندهنده حسن نیت و اراده جدی اقلیم کوردستان برای حل و فصل پروندههای مورد اختلاف است.
در همین راستا، "صلاحالدین دلیمی" از رهبران ائتلاف "حسم" در گفتگو با شبکه کوردستان ۲۴ اعلام کرد: این سفر بسیار حائز اهمیت و گامی در مسیر موفقیت فرآیند حل بحرانهاست. مسرور بارزانی در سطوح داخلی، منطقهای و بینالمللی یک شخصیت وزین و تاثیرگذار است که با جدیت برای حل مشکلات تلاش میکند؛ دولت جدید عراق نیز به دنبال رفع این چالشهاست.
وی، همچنین تاکید کرد که بدون حل اختلافات میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال، کابینه جدید عراق موفق نخواهد شد.
همزمان، "عباس موسوی" مشاور نوری مالکی (رهبر ائتلاف دولت قانون) به کوردستان ۲۴ گفت: هدف از این دیدارها تقویت روابط میان اربیل و بغداد است. سیاست چارچوب هماهنگی (چارچوب شیعی) بر پایه ایجاد روابط حسنه با اقلیم کوردستان و پایان دادن به اختلافات استوار است.
وی، خاطرنشان کرد که علی زیدی نیز با همین رویکرد موافق است و به همین دلیل، سفر زیدی به اقلیم کوردستان یا سفر مسرور بارزانی به بغداد، پایهای اساسی برای اجرا و موفقیت این سیاست به شمار میرود.
در همین چارچوب، "عقیل ردینی" سخنگوی ائتلاف "نصر" تصریح کرد: سفر مسرور بارزانی به بغداد، بازتابدهنده حسن نیت اقلیم کوردستان برای حل بحرانهای میان دو طرف است. تفاهمهایی برای مدیریت مرحله آینده روابط اربیل و بغداد و یکسره کردن پروندههای نفت، ماده ۱۴۰ قانون اساسی، بودجه و حقوق کارکنان صورت خواهد گرفت که این امر دولت عراق را ملزم به اجرای کامل تعهداتش میکند.
وی، افزود که مسرور بارزانی جناحهای سیاسی را به تسریع در روند تشکیل کابینه جدید دولت تشویق میکند.
از سوی دیگر، "صلاح کبیسی" از رهبران ائتلاف "سیاده: گفت: مسرور بارزانی و پارت دموکرات کوردستان به رهبری پرزیدنت بارزانی، همواره خواهان حل چالشها بودهاند. این حزب با درایت سیاسی، بحرانها و اختلافات را پشت سر میگذارد.
وی، افزود: این سفر به نفع تمام ملت عراق است و دولت علی زیدی و جریانهای سیاسی نیز تمایل دارند مشکلات با اقلیم کوردستان برطرف شود.
"ابومیثاق مساری"، سیاستمدار مستقل نزدیک به سازمان بدر نیز این سفر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این دیدار فرصتی ارزشمند برای حل چالشهاست. دیدگاه تمام جریانهای سیاسی و دولت بر این است که برای دستیابی به ثبات در عراق، باید پروندههای نفت و گاز و ماده ۱۴۰ حل و فصل شوند.
همچنین "مظفر کرخی" از رهبران ائتلاف "عزم" به رسانهها گفت: روابط بغداد و اربیل برای حل مشکلات بسیار حیاتی است، چرا که میز مذاکره پایه و اساس پایان دادن به هر بحرانی است؛ هرچند آن بحران طولانی و بزرگ باشد. دولت علی زیدی پیامهای مثبتی به اربیل فرستاده و اربیل نیز با چندین ابتکارعمل از این پیامها استقبال کرده است. ما چشمانتظار دستاوردهای سفر مسرور بارزانی هستیم، چرا که تمامی این گامها یک هدف واحد را دنبال میکنند و آن هم حل نهایی اختلافات است.