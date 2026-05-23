نخستوزیر کوردستان با رهبر ائتلاف ملی "نهج" دیدار کرد
پیشازظهر امروز شنبه (۳ خرداد ۱۴۰۵ / ۲۳ مه ۲۰۲۶)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان ، در سفری دو روزه وارد بغداد شد. این سفر با هدف رایزنیهای گسترده و نشان دادن حسن نیت برای حل تمامی اختلافات بر اساس قانون اساسی انجام شده است.
مسرور بارزانی در جریان این سفر، بعدازظهر امروز با "عبدالحسین موسوی"، رهبر ائتلاف ملی "نهج" دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، طرفین درباره فرآیند سیاسی عراق و توسعه همکاری و هماهنگی میان جریانهای سیاسی با هدف حل مشکلات و خدمترسانی بیشتر به شهروندان تبادل نظر کردند.
نخستوزیر اقلیم کوردستان همچنین انتصاب وی را به عنوان وزیر جدید بهداشت دولت فدرال تبریک گفت. دو طرف در این نشست بر ضرورت حل و فصل چالشها از طریق گفتگو، احترام به قانون اساسی و حفظ حقوق تمامی مؤلفههای جامعه عراق تأکید کردند.
نخستوزیر اقلیم کوردستان تا کنون با "علی زیدی"، نخستوزیر جدید عراق و رئیس پارلمان این کشور دیدار کرده است.
برنامه دیدارهای فشرده مسرور بارزانی در این سفر دو روزه؛ روز اول دیدار با هیبت الحلبوسی، فائق زیدان، مثنی السامرایی، محمد الحلبوسی، هادی العامری، حیدر العبادی، فالح الفیاض و احمد الاسدی. برنامههای روز دوم؛ دیدار با خمیس الخنجر، قاسم الاعرجی، محمد شیاع السودانی، نوری المالکی، قیس الخزعلی، عادل عبدالمهدی، همام الحمودی، اسعد العیدانی و ایاد علاوی.
محور اصلی این گفتگوها، بررسی اوضاع منطقه، آخرین تحولات سیاسی و تکمیل کابینه دولت اعلام شده است.